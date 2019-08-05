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Cinayet şüphelisi Alman asıllı Lübnan vatandaşı ünlü hiphop şarkıcısına tahliye çıkmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 11:03 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde tanıştığı Alman kadını denizde boğarak öldürme iddiasıyla tutuklu yargılanan Alman asıllı Lübnan vatandaşı Alman asıllı ünlü hiphop şarkıcısı Mohamed Hareke 4’üncü duruşmasında hakim karşına çıktı.

Cinayet şüphelisi Alman asıllı Lübnan vatandaşı ünlü hiphop şarkıcısına tahliye çıkmadı

Antalya’nın Alanya ilçesinde tanıştığı Alman kadını denizde boğarak öldürme iddiasıyla tutuklu yargılanan Alman asıllı Lübnan vatandaşı Alman asıllı ünlü hiphop şarkıcısı Mohamed Hareke 4’üncü duruşmasında hakim karşına çıktı. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, suç vasfı ve delil durumuna göre sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay, geçen yıl 9 Haziran saat 05.00 sıralarında Kleopatra Plajı’ndaki 16 numaralı büfenin sahilinde meydana geldi. Denizin yaklaşık 100 metre açığında hakaretsiz halde bir kadını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri olay yerine yönlendirildi. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, kadını botla karaya çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kadının öldüğü belirlendi. Kadının cesedi savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olay, yerine gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmalarda ölen kadının Alman uyruklu 35 yaşındaki Katharina Kugel olduğu ve bir otelde konakladığını belirmesi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Kugelin Dilara Ateş isimli bir Türk kadın arkadaşı olduğu öğrenilmesi üzerine ifadesine başvuruldu. Ateş’in emniyette verdiği bilgide; Katharina ile diskoya eğlenmeye gittiklerini, orada diskoda tanıştığı biri ile gittiğini, kendisini ise geri otele bıraktıklarını söyledi. Bunun üzerine asayiş ekipleri, disko ve otele ait güvenlik yaptıkları incelemelerde Kugel’in yanında Alman asıllı Lübnan vatandaşı ünlü Mohamed Hareke’nin olduğu ve Alman plakalı bir otomobile buraya geldiğini tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren polis, Hareke’nin Alanya’da kiralık bir evde olduğu belirleyerek baskın düzenledi. Baskında ülkesinde ünlü hiphop şarkıcısı olduğu öğrenilen Hareke gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınarak polis merkezine getirilen Hareke, burada polise mukavemette bulundu ardından pencerelere kafa attı, masa ve sandalyelere zarar verdi. Polis tarafından güçlükle kontrol altına alınan Harake, susma hakkını kullandığını ve ifade vermeyeceğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi’ne getirilen Harake, savcılık tarafından ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

“Ben giderken herhangi bir çığlık sesi ya da yardım sesi duymadım”
Polis merkezinde susma hakkını kullanan Hareke, mahkemedeki ifadesinde şöyle dedi: "Katharina Kugel ve onun Türk arkadaşı Dilara Ateş ile diskoda tanıştık. Burada biraz alkol aldım. Ayrıca uyuşturucu madde de kullanıyorum. Diskoda Katharina sahnede muhteşem bir dans gösterisi yaptı. Orada kendisi ve Türk arkadaşı ile tanıştık. Katharina çok rahat davranıyordu ancak Dilara çekingendi. Onu otele bıraktık. Oradan benim evime geldik. Ancak Katharina ev yerine denizde sevişmek istediğini söyledi. Bunun üzerine denize gittik. Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık. Su soğuk olduğu için ben denizden çıkacağımı söyledim ve çıktım. O ise denizde kaldı. Sahile çıkarak üzerimi giyindim ve gittim. Katharina o sırada yaşıyordu ve yüzüyordu. Ben giderken herhangi bir çığlık sesi ya da yardım sesi duymadım. Hatta kendisi iyi yüzmeyi bilen birisiydi.”
Hareke, sulh ceza hakimliğince ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hareke hakim karşına çıktı
‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklu yargılanan Mohamed Hareke Alanya 1’nci Ağır Ceza Mahkemesinde 4’üncü duruşmasında hakim karşına çıktı. Duruşmada tarafların avukatı ve Alman Katharina Kugel’in ablası Valentina Kugel hazır bulundu. Mohamed Hareke, tercüman vasıtası ile yaptığı savunmasında,” 16 Temmuz 2019 tarihli dilekçemde her şeyi açıkça anlatmıştım, bu dilekçemi tekrar ederim” dedi.

“Sanığın öncelikle tahliyesini talep ederiz”
Hareke’nin avukatı tutukluluktan beklenen yarar sağlanamamaktadır. Sanığın üzerine atılı suçu işlediğini gösterir somut bir delil de dosya kapsamında bulunmamaktadır. Uzun süren tutukluluk süresi de göz önüne alındığında sanığın öncelikle tahliyesini aksi takdirde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ederiz dedi.

“Şikayetimiz devam etmektedir”
Maktül Katharina Kugel’in avukatı şikayetimiz devam etmektedir, sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz diye savunma yaptı.

Duruşma ertelendi
Savunmaların ardından mahkeme heyeti, suç vasfı ve delil durumuna göre sanığın tutukluluk halinin devamına duruşmanın 10 Ekim 2019 tarihine bırakılmasına karar verdi.

Cinayet şüphelisi Alman asıllı Lübnan vatandaşı ünlü hiphop şarkıcısına tahliye çıkmadı

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