Cinayet şüphelisi anne, kızı ve torunu adliyede

ÇANAKKALE?nin Ezine ilçesinde, Şükrü Gökbudak (39) babası ile tartışan N.E. ve G.Ö. ile karşılaşınca aralarında kavga çıktı. Kavgada dövülen anne-kız ve 15 yaşındaki torun tarafından dövülen Gökbudak yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan anne, kız ve torun jandarma ekiplerince adliyeye sevk edildi.

Olay, 01 Ocak 2020 günü saat 16.00 sıralarında Ezine ilçesine bağlı Alemşah köyünde meydana geldi. Köyde oturan Ender Gökbudak'ın hayvanları bir tarlaya girdi. Gökbudak hayvanlarının yanına giderken, tarla sahibi G.Ö ve kızı N.E ile karşılaştı. Bu sırada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmadan kısa süre sonra N.E. ve G.Ö., bu kez de Gökbudak'ın oğlu Şükrü Gökbudak?ın olay yerine gelmesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine anne G.Ö ve kızı N.E ve N.E?nin kızı olan 15 yaşındaki E.E, Şükrü Gökbudak'ı darbetti. Başına darbe alan Gökbudak yaralandı.

Olayı gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Şükrü Gökbudak Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Gökbudak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Şükrü Gökbudak'ın cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili anne G.Ö, kızı N.E ve torunu E.E?yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler bugün öğle saatlerinde Ezine Adliyesi?ne sevk edildi. Şüphelilerden anne G.Ö ifadesinde, Şükrü Gökbudak ile babası Enver Gökbudak yüzünden tartıştıklarını, babasının hayvanlarının kendi arazilerinde otlatmasından dolayı aralarında tartışma çıktığını söyledi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle de Şükrü Gökbudak ile birbirlerine vurduklarını ifade ederek pişman olduğunu söyledi.

Dövülerek öldürülen Şükrü Gökbudak?ın (39) cenazesi ise bugün Ezine?nin Alemşah köyünde kılınan öğle namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

