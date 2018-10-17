Cinayet şüphelisi baba-oğul gözaltında (2)

TUTUKLANDILAR
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Ozan Rüzgar'ı bıçaklayarak öldürmek, Bediha Söylemez'i de yaralamak suçundan gözaltına alınan Mehmet Çelik ile oğlu Sabri Çelik, jandarmada yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Bediha Söylemez ile dini nikahla yaşadığı öne sürülen Mehmet Çelik ile oğlu Sabri Çelik, Osmaneli Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Baba-oğlun, Bediha Söylemez'in evi terk edip, Ozan Rüzgar ile birlikte yaşamaya başlaması nedeniyle olayı gerçekleştirdikleri öne sürüldü.
Cafer ELMAS/OSMANELİ (Bilecik), (DHA)
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