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Cinayet şüphelisi cami tuvaletinde yakalandı

21.01.2021 14:09 | Son Güncelleme:
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Cinayet şüphelisi cami tuvaletinde yakalandı

Antalya'da Şadiye Öztürk'ün (85) yalnız yaşadığı evinde öldürülmesiyle ilgili aranan 2 şüpheliden H.K, polis tarafından cami tuvaletinde yakalandı.

Olay, iki gün önce Kepez ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın giriş katında yaşayan Şadiye Öztürk, evinin salonunda ölü bulundu. Salon duvarlarındaki kandan yola çıkan polis, olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerine çalışma başlattı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Evin karşısında bulunan bir caminin güvenlik kamerası görüntülerinden iki şüphelinin eşkali belirlendi. Şüphelilerden H.K.'nın Hüseyin Alanyalı Camii'nde olduğu ihbarı üzerine adrese giden Yunus timleri, şüpheliyi cami tuvaletinde yakaladı. Gözaltına alınan H.K., Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen H.K., ifadesine başvurulmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Diğer şüpheli S.D.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

(DHA)

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