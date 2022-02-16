Cinayet şüphelisi eşten ilginç savunma: Öldürmek istesem gece evlerini basardım

Bilecik'te, 16 Kasım 2020'de meydana gelen olayda Onur Acar, boşanma aşamasında olduğu Cemile Nur Acar ile kayınpederi Abdullah Duman'a adliye çıkışında pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralanan Abdullah Duman kaldırıldığı hastanede, 1 çocuk annesi Cemile Nur Acar ise olaydan 12 gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Onur Acar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Acar hakkında hazırlanan iddianameyle Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'ÖLDÜRMEK İSTESEM GECE EVLERİNİ BASARDIM''

Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına Onur Acar, tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, Abdullah Duman'ın eşi Fatma, kızları Reşide Duman ile avukatı İlyas Geçgelen de mahkeme salonunda yer aldı. Hakim karşısında savunma yapan Acar, öldürme kastının olmadığını öne sürerek, "Ben öldürme kastıyla hareket etmedim. Ne kadar ateş ettiğimi de saymadım. Fişek bitince tüfeği üzerlerine attım. Öldürme kastım olsa neden tüfek getireyim? Tabanca getirirdim, tüfek tutukluk yapabilirdi. Öldürmek istesem bunun riskine girmezdim. Ayrıca öldürmek istesem adliye önünde yapmaz, gece evlerini basar, evlerinde öldürürdüm" diye konuştu.

''PLANLI CİNAYET''

Duman ailesinin avukatı İlyas Geçgelen ise mahkemede, Onur Acar'a iyi hal ve takdir indirimi yapılmamasını talep ederek, "Adli tıp raporunda belirtildiği üzere yakın mesafeden ve hepsi tek başına ölüm meydana getirebilecek nitelikte birden fazla kez ateş etmek suretiyle ölümlerine sebep oldu. Bu olayı plan ve program dahilinde tasarlayarak işlediği açıkça anlaşılmaktadır. Üzerine atılı tasarlayarak kasten öldürme suçlarından ayrı ayrı en üst hadden cezalandırılmasını istiyoruz. Ayrıca iyi hal ve takdir indirimlerinin de uygulanmamasını talep ederiz" dedi. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Onur Acar'ın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

(DHA)



