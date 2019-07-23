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Cinayet şüphelisi İzmir'de yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 22:17 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Köşk ilçesinde, başına taşla vurularak öldürülen Mehmet Biçer'in (42) katil zanlısı olduğu iddia edilen Mehmet P. İzmir'in Bayraklı ilçesinde yakalandı.

Cinayet şüphelisi İzmir'de yakalandı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- AYDIN'ın Köşk ilçesinde, başına taşla vurularak öldürülen Mehmet Biçer'in (42) katil zanlısı olduğu iddia edilen Mehmet P. İzmir'in Bayraklı ilçesinde yakalandı.
Köşk ilçesine bağlı Soğukkuyu Mahallesi Yiğit Sokak'ta 21 Temmuz Pazar günü saat 11.00 sıralarında, 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Mehmet Biçer'in sulama kanalı boşluğunda cesedi bulundu. Ceset üzerinde yapılan incelemede, Biçer'in başına taşla vurularak öldürüldüğü, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı ve yaklaşık 30 metre sürüklendiği belirlendi. Öte yandan, olay yerinde bulunan kanlı bir tişörtü de incelemeye alan ekipler, tişörtün Mehmet P.'ye ait olduğunu tespit etti. Mehmet P.'nin komşularının ifadesine başvuran ekipler, psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen Mehmet P.'nin bir süredir görünmediğini söylemesi üzerine ekipler yakalama çalışması başlattı.
İZMİR'DE YAKALANDI
Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Mehmet P.'nin Bayraklı ilçesinde olduğunu tespit etti. Mehmet P.'nin bir pidecide yemek yediğini belirleyen ekipler, harekete geçerek belirlenen adrese gitti. Polis ekiplerini gören Mehmet P.'nin kaçmaya başlaması üzerine kısa süreli kovalamaca yaşandı. Mehmet P. koordineli çalışan polis ekipleri tarafından yakalanarak emniyete götürüldü. Mehmet P. ifadesinde, Mehmet Biçer'i öldürmediğini, cinayetin üstüne kaldığını ve kabul etmediğini söylediği öğrenildi. Mehmet P.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Cinayet şüphelisi İzmir'de yakalandıCinayet şüphelisi İzmir'de yakalandı

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