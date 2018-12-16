Cinayet şüphelisi karı- kocadan 'Zehirlenip, öldü' savunması

Ramazan SARIKAYALI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, İsa İley'i (30) boğarak öldürdükleri suçlamasıyla tutuklanan Filiz Ö. ve eşi Cengiz Ö., ifadelerinde, birlikte alkol aldıkları İley'in çok sarhoş olduğunu, kendisini kaybettiğini ve enerji içeceğiyle alkolü karıştırması sonucu zehirlenip, öldüğünü öne sürdü. Çift, tek amaçlarının, İley'e ait 87 model otomobili gasbedip, parçalara ayırarak, satmak olduğu iddiasında bulundu.

Kumluca'ya bağlı Mavikent Mahallesi'nde seracılık yapan İsa İley'in 7 Aralık Cuma günü otomobiliyle ortadan kaybolması üzerine ailesi, jandarmadan yardım istedi. İhbarın ardından İl Jandarma Komutanlığı ve Mavikent Jandarma Karakolu ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan jandarma, İley'in otomobilinin Denizli yönüne gittiğini tespit etti. Denizli'de apart otele operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, Filiz Ö. ile eşi Cengiz Ö.'yü gözaltına aldı.

CANSIZ BEDENİ ELMALI'DA BULUNDU

Kumluca'ya getirilerek, sorgulanan çiftin 7 Aralık'ta birlikte eğlendikleri İsa İley'i alkol aldıktan sonra boğdukları, parasını ve otomobilini gasbettikleri belirlendi. Çiftin, İley'in cesedini ormanlığa attıklarını söylemesi üzerine Finike- Elmalı yolu ile çevresinde AKUT ekipleri ve özel eğitimli köpeklerle arama yapıldı. İsa İley'in cansız bedeni, dün Elmalı'ya bağlı Bozhöyük Mahallesi yakınlarındaki ormanlıkta bulundu ve Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Gazinoda çalıştığı belirtilen Filiz Ö. ile eşi Cengiz Ö., ifadelerinin ardından dün akşam sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

OTOMOBİLİ DÜZ KONTAKLA ÇALIŞTIRMIŞLAR

İfadelerden çiftin, İsa İley ile çalıştıkları gazinoda tanıştıkları anlaşıldı. İsa İley'in evine 7 Aralık akşamı gittiklerini, burada yemek yiyip, alkol aldıklarını söyleyen çift, İley'in çok sarhoş olduğunu, kendisini kaybettiğini ve enerji içeceğiyle alkolü karıştırması sonucu zehirlenip, öldüğünü sandıklarını öne sürdü. Çift, daha sonra otomobili düz kontak yöntemiyle çalıştırdıklarını, İsa İley'i de aracın bagajına koyduklarını ve olay yerinden ayrıldıklarını kaydetti.

3 GÜN MÜZİKLİ RESTORANDA PROGRAM YAPMIŞLAR

Otomobille Finike'de kaldıkları otele gidip, kişisel eşyalarını aldıklarını, akaryakıt istasyonundan yakıt aldıklarını, öldüğünü düşündükleri İsa İley'in cesedini de Elmalı ilçesi çıkışında yol kenarına bıraktıklarını öne süren şüpheliler, bu noktadan sonra tanınmamak için aracın plakasını ve jant kapaklarını söktüklerini ve Denizli'ye gittiklerini söyledi. İkili, otomobili Denizli Otobüs Terminali yakınlarında bırakarak, otobüsle Manisa'nın Alaşehir ilçesine gittiklerini, burada 3 gün müzikli restoranda program yaptıklarını, istihbarat ekiplerinin kendilerini takip ettiğini anladıktan sonra Denizli'ye dönüp aparta yerleştiklerini, bu apart otelde de jandarma ekiplerine yakalandıklarını aktardı. Çift, ifadelerinde tek amaçlarının, İsa İley'e ait 87 model otomobili gasbedip, parçalara ayırmak ve satmak olduğunu öne sürdü.

Jandarma ekiplerinin İsa İley'in evinde yaptığı incelemede eşyaların dağınık olduğu ve boğuşma izlerine rastlandığının tespit edildiği belirtildi.

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