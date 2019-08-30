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Cinayet şüphelisi polise yakalanmamak için intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 21:16 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen cinayetin şüphelisi polisin düzenlediği operasyonda yakalanmamak için intihar etti.Edinilen bilgiye göre, Tarsus’ta 24 Ağustos’ta saat 01.30 sıralarında Sait Polat Bulvarı üzerinde meydana gelen cinayetle ilgili şüphelinin yakalanmasına yönelik polisin yaptığı çalışmalarda, olayı gerçekleştiren şahısların Muhammet Y.

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen cinayetin şüphelisi polisin düzenlediği operasyonda yakalanmamak için intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, Tarsus’ta 24 Ağustos’ta saat 01.30 sıralarında Sait Polat Bulvarı üzerinde meydana gelen cinayetle ilgili şüphelinin yakalanmasına yönelik polisin yaptığı çalışmalarda, olayı gerçekleştiren şahısların Muhammet Y. (24) ve M.Ş. isimli şahıslar olduğu, motosikleti M.Ş. ‘nin kullandığı bahse konu tüfeği kullananın ise Muhammet Y. olduğu belirlendi.
Polisin yaptığı araştırmada olay yerinde diğer araçların içerisinde H.Y. ve M.T. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Polisin yaptığı operasyonla yakalanan H.Y. ve M.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerin kaldığı eve operasyon
Polis, ayrıca cinayet olayında motosikleti kullanan M.Ş. ve tüfeği kullanan Muhammet Y.’nin Akgedik yolu üzerinde baraj mesire alanı yakınında M.K.’ya ait olduğu iddia edilen köy evinde kaldığı yapılan çalışmalar neticesinde tespit etti. Emniyet ekipleri iki zanlıyı yakalamak için operasyon düzenledi. Bolatlı Mahallesi’ndeki evin etrafını saran polis, şahıslara teslim olun uyarısı yaptı. İkamet içerisinden ‘çıkarsan seni de vururum’ sesi gelmesi ardından M.Ş. isimli şahıs ikametten dışarı koşarak polislere doğru elleri havada vaziyette ‘teslim oluyorum’ diyerek teslim oldu.

Yakalanmamak için intihar etti
Diğer şahsı yakalamak için eve girmek isteyen polis ekipleri, ikamet içerisinden bir el silah sesi duydu. Eve giren polis ekipleri cinayet zanlısı Muhammet Y.’nin kalbine ateş ederek intihar ettiğini gördü. Ayrıca şüphelilere yer temin ettiği iddia edilen M.K . ve K.K. olay yerinde yakalanarak emniyete götürüldü. Muhammet Y.’nin cenazesi savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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