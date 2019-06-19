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Cinayet şüphelisi yakalanarak tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 18:13 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’daki transseksüel şahsı ikametinde kesici aletle öldüren Irak uyruklu şüpheli yakalanarak tutuklandı.Kent merkezi Karaman mahallesinde ikamet eden D.K.

Afyonkarahisar’daki transseksüel şahsı ikametinde kesici aletle öldüren Irak uyruklu şüpheli yakalanarak tutuklandı.
Kent merkezi Karaman mahallesinde ikamet eden D.K. isimli transseksüel şahıs, arkadaşları tarafından ikametinin banyosunda kesici aletle öldürülmüş olarak bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmada olayın failinin Irak uyruklu H.Z.S.K. olduğu tespit edildi. Olaydan sonra D.K.’nin evinden ayrılırken bilgisayar ve 2 adet cep telefonunu da yanında götürdüğü tespit edilen şüphelinin İstanbul iline gitmek üzere yola çıktığı anlaşıldı. Yapılan takip neticesinde şüpheli şahıs Sakarya’da yakalanıp Afyonkarahisar’a getirilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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