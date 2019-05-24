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Cinayet şüphelisinin evi yakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 13:04 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Boğazkaya köyü muhtarının ölümü ile sonuçlanan olayın ardından cinayet şüphelisinin evi ateşe verildi.Kahta ilçesi Boğazkaya Köyü Muhtarı Mustafa Yücel kız alıp verme meselesi yüzünden önceki gün tüfekle öldürülmüş, cinayet şüphelisi Mehmet Sait D.

Cinayet şüphelisinin evi yakıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Boğazkaya köyü muhtarının ölümü ile sonuçlanan olayın ardından cinayet şüphelisinin evi ateşe verildi.
Kahta ilçesi Boğazkaya Köyü Muhtarı Mustafa Yücel kız alıp verme meselesi yüzünden önceki gün tüfekle öldürülmüş, cinayet şüphelisi Mehmet Sait D. kaçmıştı. Olayın ardından iddiaya göre Mustafa Yücel’in akrabaları Mehmet Sait D.’nin evini yaktı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri olayların büyümesini engellerken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Evin kullanılmaz hale geldiği yangınla ilgili D.Y. ve M.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Cinayet şüphelisinin evi yakıldı

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