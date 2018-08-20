HABER

Cinayet şüphelisinin evini ateşe verip, müdahaleye giden itfaiye ekibine saldırdılar (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2018 18:09 | Son Güncelleme

CENAZE KÖYDE TOPRAĞA VERİLDİ Osman Koyurga'nın cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından cenaze aracı ile Kızılova köyüne götürüldü.

Cinayet şüphelisinin evini ateşe verip, müdahaleye giden itfaiye ekibine saldırdılar (3)

CENAZE KÖYDE TOPRAĞA VERİLDİ
Osman Koyurga'nın cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından cenaze aracı ile Kızılova köyüne götürüldü. Koyurga'nın yakınları ve köylüler cenazeyi büyük bir üzüntü ve gözyaşları ile karşıladı. Köy alanında kılınan cenaze namazına yüzlerce kişi katıldı. Cenaze daha sonra yaklaşık 1 kilometre mesafede köy dışında bulunan mezarlık alanına kadar omuzlarda taşınarak burada toprağa verildi.
ARAÇLARA SALDIRI GİRİŞİMİ
Bu arada olay sonrası Koyurga'nın yakınlarının zarar verdiği cinayet şüphelisinin evinin önündeki araçlar çekiciler yardımı ile götürüldü. Araçların Kızılova köyünden geçişi sırasında Koyurga'nın bazı yakınları taşlı saldırıda bulunmak istedi. Diğerlerinin müdahalesi ile girişim engellendi. Köydeki gerginlik sürerken, jandarma ekipleri bekleyişini sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

Cinayet şüphelisinin evini ateşe verip, müdahaleye giden itfaiye ekibine saldırdılar (3)Cinayet şüphelisinin evini ateşe verip, müdahaleye giden itfaiye ekibine saldırdılar (3)Cinayet şüphelisinin evini ateşe verip, müdahaleye giden itfaiye ekibine saldırdılar (3)Cinayet şüphelisinin evini ateşe verip, müdahaleye giden itfaiye ekibine saldırdılar (3)

PARTNERKendini bantla sardı, sonuç şaşırttıKendini bantla sardı, sonuç şaşırttı
Otomobillerinin yanışını gözyaşları içinde izledilerOtomobillerinin yanışını gözyaşları içinde izlediler
İnşaattan hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandıİnşaattan hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum

AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum

Defne Samyeli'nin foyası ortaya çıktı

Defne Samyeli'nin foyası ortaya çıktı

Son dakika! Merkez Bankası'ndan Katar ile imzalanan anlaşmayla ilgili açıklama

Son dakika! Merkez Bankası'ndan Katar ile imzalanan anlaşmayla ilgili açıklama

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
9 gündür haber alınamayan Cansel'den iyi haber!

9 gündür haber alınamayan Cansel'den iyi haber!

Özellikle zenginleri seçiyordu! Hediye yakalandı

Özellikle zenginleri seçiyordu! Hediye yakalandı

Fuhuş için buluşup dehşeti yaşatıyordu! Flaş gelişme

Fuhuş için buluşup dehşeti yaşatıyordu! Flaş gelişme

Yer: Kağıthane! Kaza sonrası ortalık karıştı

Yer: Kağıthane! Kaza sonrası ortalık karıştı

Ankara'da park halindeki araçtaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 kişi ağır yaralandı

Ankara'da park halindeki araçtaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 kişi ağır yaralandı

Konya'da kontrolden çıkan araç çiçek satan anne ve oğlunun üzerine düştü!

Konya'da kontrolden çıkan araç çiçek satan anne ve oğlunun üzerine düştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.