Cinayet Süsü konusu nedir? Cinayet Süsü oyuncuları kimlerdir? Cinayet Süsü hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

Komedi tutkunları ekran başına. Cinayet Süsü filmi 7 Mart Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak. İzleyenleri ekran başına kilitleyecek Cinayet Süsü filmine dair araştırmalar hız kazandı. Cinayet Süsü filminin konusu ve oyuncu kadrosunda kimlerin yer aldığı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Türk komedi filmleri arasında yerini alan Cinayet Süsü filmine dair merak edilenleri haberimizde işledik...

CİNAYET SÜSÜ KONUSU NEDİR?

Cinayet Süsü filmi, gizemli bir seri katilin işlediği cinayetlerin üzerine kurulu bir filmdir. Başkomiser Emin, komiser Salih, komiser Asuman ve komiser yardımcısı Alaattin'den oluşan Cinayet Büro ekibi fantastik denilebilecek bir cinayet vakasını çözmeye çalışırlar. Birbiri ardına işlenen cinayetleri araştıran ekip, hiçbir delil ve ipucu bulamaz. Bu değişik cinayetlerin gittikçe artması, basının ve halkın olayla fazlasıyla ilgilenmesine neden olur. Cinayetlere dair herhangi bir bilgi bulamayan ekibin yani Başkomiser Emin ve arkadaşları üzerinde büyük bir baskı oluşturmaktadır. Bu sırada Emniyet Genel Müdürü, davanın çözümünde yardımcı olması için "suç uzmanı" Dizdar Koşu'yu Emin'in ekibe dahil eder. Üzerlerindeki baskıdan dolayı iyice ezilen Emin ve ekibi, karşılaştıkları en tuhaf seri cinayet zincirini çözebilmek için her yöntemlere başvururlar.

CİNAYET SÜSÜ OYUNCULARI

Filmin kadrosunda Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt, Mert Denizmen, Feyyaz Yiğit ve Aycan Koptur yer almaktadır.

CİNAYET SÜSÜ HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Cinayet Süsü filmi, 7 Mart Pazartesi akşamı saat: 20.00'da ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.

