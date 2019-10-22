"Cinayet Süsü" vizyon için gün sayıyor

İSTANBUL (AA) - Ali Atay'ın yönetmenliğini üstlendiği "Cinayet Süsü" filminin galası yapıldı.

Hillside City Club'da yapılan gösterime film ekibinin yanı sıra ünlü isimler katıldı.

"Limonata" ve "Ölümlü Dünya"nın ardından 3. kez yönetmen koltuğuna oturan Ali Atay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Müthiş bir ekiple çok tatlı ve çok komik bir film yaptık. Benim 3. filmim ve aşırı derecede heyecanlıyım. Sonucu, insanların ne tepki vereceğini merak ediyorum. İnşallah düşündüğüm gibi olur." dedi.

Filmin başrol oyuncularından Binnur Kaya da filmin sonucunu heyecanla beklediklerini söyledi.

Kaya, çekimlerde çok eğlendiklerini ve en büyük dileğinin, ekipteki mutluluğun izleyiciye yansıması olduğunu dile getirdi.

Cengiz Bozkurt, çalışmaktan büyük zevk aldıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Güle oynaya çektiğimiz, hatta gülmekten çekemediğimiz bir film oldu. Bazı sahnelerde gülme krizinden ara vermek zorunda kaldık. İnşallah seyirci de aynı şeyleri hisseder. Biz çok güzel bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Film seyirciyle buluştuğu anda bu hislerimizin ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğu ortaya çıkacak. İnşallah biz doğru hissetmişizdir."