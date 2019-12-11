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Cinayet vakalarında olay sayısı azalıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 12:20 | Son Güncelleme

Cinayet vakalarındaki düşüş devam ediyor.

Cinayet vakalarındaki düşüş devam ediyor. 2019’un 11 aylık döneminde kasten adam öldürme vakaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.2 azalırken, olayların yüzde 97.3’ü aydınlatıldı.
İçişleri Bakanlığınca yeni güvenlik anlayışı doğrultusunda oluşturulan politika belgeleri, uygulanan yeni stratejiler sonuç vermeye başladı. Hırsızlık, yankesicilik, yağma, gasp gibi mal varlığına karşı işlenen olaylarda ciddi oranlarda düşüş yaşanırken, kasten adam öldürme olaylarındaki düşüş de devam ediyor.
2019 yılının 11 aylık döneminde meydana gelen cinayet olayları geçen yılın aynı döneminde yüzde 7.2’lik bir düşüş görülürken, meydana gelen olayların yüzde 97.3’ü aydınlatıldı.

2018’de düşüş yüzde 14 oldu
Güvenlik güçlerince yürütülen önemli uygulamalar ve denetimler sayesinde işlenen cinayet vakalarında 2018 yılında da önemli bir azalma olmuştu. 2018 yılında kasten adam öldürme olayları bir önceki döneme göre yüzde 14 azalmış, olayların 98’i aydınlatılmıştı.

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