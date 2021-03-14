HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cinayet zaman aşımına 2 yıl kala çözüldü

Cinayet zaman aşımına 2 yıl kala çözüldü

14.03.2021 17:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Cinayet zaman aşımına 2 yıl kala çözüldü

İzmir’in Buca ilçesinde 18 yıl önce işlenen cinayetin zanlıları, zaman aşımına 2 yıl kala kurulan özel ekip tarafından yakalandı.

İzmir’in Buca ilçesinde 18 yıl önce işlenen cinayetin zanlıları, zaman aşımına 2 yıl kala kurulan özel ekip tarafından yakalandı. Cinayet zanlıları ölen adamın komşusu ve onun arkadaşı çıktı.
İzmir’in Buca ilçesi Evka 1 Mahallesi’nde 25 Haziran 2003’te meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişiler hırsızlık amacıyla Alaittin Çırpan’ın (58) evine girdi. O sırada yalnız olan Çırpan hırsızlarla çıkan arbedede çok sayıda bıçak darbesiyle yaralanırken, şüpheliler kaçtı. Talihsiz adamın eve gelen eşi Türkan Çırpan, eşini kanlar içinde yerde bulunca durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çırpan’ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Aradan geçen 18 yılda cinayetin failleri bulunamazken, İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve geçmiş yıllarda işlenen faili meçhul cinayet olaylarını araştıran özel ekip dosyayı tekrar açtı.
2003 yılında olay yeri ve sonrasında toplanan deliller yeniden incelenirken, cinayet tarihinde bölgede yaşayan vatandaş, esnaf ve görgü tanıklarından oluşan 200’e yakın kişinin ifadesine başvuruldu. Delillerin yeniden incelenmesi ve ifadelerin ardından şüpheler, o dönem Alaittin Çırpan ile aynı mahallede yaşayan Cafer G. (44) ile arkadaşı İlkat E. (43) üzerine yoğunlaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 2 şüpheli gözaltına alındı. İlk olarak suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, çapraz sorguda ise cinayeti itiraf etti. Sorguda Cafer G. ve İlkat E., Hırsızlık için Alaittin Çırpan’ın evine girdiklerini, arbede sırasında öldürdüklerini anlattı.
Polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanırken, Çırpan cinayeti de zaman aşımına 2 yıl kala çözüldü.

Cinayet zaman aşımına 2 yıl kala çözüldü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kokuya dayanamayıp polisi aradılar, şoke eden gerçekle karşılaştılar Kokuya dayanamayıp polisi aradılar, şoke eden gerçekle karşılaştılar
Son Dakika: HDP'li vekil Berdan Öztürk'e soruşturmaSon Dakika: HDP'li vekil Berdan Öztürk'e soruşturma
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

En Çok Okunan Haberler

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

Boşanmasını davul zurnayla kutlayan kadın, öldürülmekten korkuyor

Boşanmasını davul zurnayla kutlayan kadın, öldürülmekten korkuyor

Ünlü armatörün karıştığı kazada ölü ve yaralılar var

Ünlü armatörün karıştığı kazada ölü ve yaralılar var

Faili meçhul cinayet 18 yıl sonra aydınlatıldı! Katil zanlısı bakin kim çıktı

Faili meçhul cinayet 18 yıl sonra aydınlatıldı! Katil zanlısı bakin kim çıktı

Bomba gönderme! 'Sapyoseksüel kadınlar...'

Bomba gönderme! 'Sapyoseksüel kadınlar...'

Komandolar geniş güvenlik önlemi aldı! Dehşete düşüren olayda yeni gelişme

Komandolar geniş güvenlik önlemi aldı! Dehşete düşüren olayda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

DSÖ'den Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısına acil kullanım onayı

DSÖ'den Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısına acil kullanım onayı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Açıklama geldi

Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Açıklama geldi

'Palu ailesi' davasında kan donduran detaylar!

'Palu ailesi' davasında kan donduran detaylar!

Diğer Haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Bakan Koca: Üstlendiğimiz sorumluluk...

En güzel 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri

En güzel 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri

Son Dakika: HDP'li vekil Berdan Öztürk'e soruşturma

Son Dakika: HDP'li vekil Berdan Öztürk'e soruşturma

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi: Yarın öğleden sonra başlayacak

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

Hikmet Boran kimdir, mesleği ne ve ne zaman vefat etti?

Hikmet Boran kimdir, mesleği ne ve ne zaman vefat etti?

Bilal Kadayıfçıoğlu kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Hayat hikâyesi nedir?

Bilal Kadayıfçıoğlu kimdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.