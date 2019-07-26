HABER

Cinayet zanlıları adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 14:18 | Son Güncelleme

Gaziantep’te 25 yaşındaki İbrahim Uzun’un silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.Şehitkamil ilçesine bağlı Eyüp Sultan Mahallesi’nde dün gece meydana gelen olayda 4 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenilen İbrahim Uzun, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Cinayet zanlıları adliyede

Gaziantep’te 25 yaşındaki İbrahim Uzun’un silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Şehitkamil ilçesine bağlı Eyüp Sultan Mahallesi’nde dün gece meydana gelen olayda 4 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenilen İbrahim Uzun, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Yaşanan olay üzerine harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin peşine düştü. Fiziki ve teknik takip sonucu saklandıkları adres tespit edilen şüpheliler, operasyonla yakalandı. Yakalanan M.Y., İ.G. ve S.Y. gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İbrahim Uzun’un husumetli olduğu S.Y. tarafından öldürüldüğü öne sürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Zırhlı polis aracıyla adliyeye getirilen şüpheliler, nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıkacak.

Cinayet zanlıları adliyede

Cinayet zanlıları adliyede

Cinayet zanlıları adliyede

İzdiham oluştu! Sayıları 2 bini aştıİzdiham oluştu! Sayıları 2 bini aştı
Mersin’de 10 hektarlık kızılçam ormanı yandıMersin’de 10 hektarlık kızılçam ormanı yandı
Tekirdağ’da 5 metreden düşen işçi yaralandıTekirdağ’da 5 metreden düşen işçi yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

İran balistik füze denemesi yaptı

İran balistik füze denemesi yaptı

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

Korku dolu anlar! Hastanede ortaya çıktı...

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.