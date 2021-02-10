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Cinayet zanlıları adliyeye sevk edildi

10.02.2021 15:50 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde dün gece saat 22.00 sıralarında meydana gelen otopark tartışmasının cinayetle sonlanmasının ardından ,cinayet zanlıları adliyeye sevk edildi.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde dün gece saat 22.00 sıralarında meydana gelen otopark tartışmasının cinayetle sonlanmasının ardından ,cinayet zanlıları adliyeye sevk edildi. Şüpheliler verdikleri ifadesinde, ilk olarak hayatını kaybeden genç ve babasının ellerinde bıçakla kapılarına dayandıklarını, onların da kendilerini savunduklarını söyledi.
Olay, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Emek Mahallesi 3. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yaşayan 2 komşu aile arasında yaklaşık 1 aydır süren park probleminden dolayı tartışma çıktı. Tartışma daha da alevlenince, Mustafa A. ve Özcan A. isimli şahıslar Erol K., oğlu Berat Şahin (22) ve akrabaları olduğu öğrenilen Hakan Ş.’ye (27) silah çekti. İki şahıs 3 kişiye apartmanda adeta kurşun yağdırdı. Bunun üzerine 3 kişinin sokağa kaçmasıyla birlikte çatışma bir süre sokakta da devam etti. Olayda, Erol K., oğlu Berat Şahin ve Hakan Ş. yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Berat Şahin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin babası Erol K.’nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Cinayet zanlıları adliyeye sevk edildi
Olayın ardından kaçarak bir eve saklanan Mustafa A. ve Özcan A. polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonrasında yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

Verdikleri ifadelerde cinayetin sebebi ortaya çıktı
Öte yandan gözaltına alınan Mustafa A. ve Özcan A.’nın ifadeleri ortaya çıktı. Cinayet zanlıları ifadelerinde ağır yaralanan Erol K. ve hayatını kaybeden oğlu Berat Şahin ile aralarında daha önceden de husumet olduğunu söyledi. Şahıslar, cinayet günü Erol K., oğlu Berat Şahin ve akrabaları Hakan Ş.’nin, ellerinde bıçaklarla kapılarına dayandıklarını, kendilerini tehdit ettiklerini öne sürdü. Aralarında bu şekilde tartışma çıktığını ve kısa sürede tartışmanın büyüdüğünü söyleyen şahıslardan Mustafa A., Erol K.’nın elinde bıçakla evin içerisine zorla girdiğini, Özcan A.’ya saldırmaya çalıştığını, bunun üzerine kendisinin de odasında bulunan ruhsatsız tabancasını alarak ateş etmeye başladığını ve Erol K.’nın yere yığıldığını iddia etti. Mustafa A.’nın oğlu Özcan A. ise, babasının elinde silahı görünce engellemeye çalıştığını, ancak başarılı olamadığını söyledi. Bunun üzerine dışarıya kaçan Berat Şahin ve Hakan Ş.’nin arkasından giden Mustafa A., Berat Şahin’in arkasından da ateş ettiğini ve Berat Şahin’in de yere yığıldığını belirtti.
Cumhuriyet savcılığının olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattığı öğrenildi.

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