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Cinayet zanlıları cuma namazında yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 10:07 | Son Güncelleme

Van’ın Edremit ilçesinde kız kaçırma olayı nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden kişinin cinayet zanlıları, polis ekiplerince oluşturulan özel ekip tarafından cuma namazı için bulundukları camide saklandıkları minberin altında yakalandı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 6 Ocak 2016 günü Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi’nde kız kaçırma olayından dolayı aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan olayda A.K.

Cinayet zanlıları cuma namazında yakalandı

Van’ın Edremit ilçesinde kız kaçırma olayı nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden kişinin cinayet zanlıları, polis ekiplerince oluşturulan özel ekip tarafından cuma namazı için bulundukları camide saklandıkları minberin altında yakalandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 6 Ocak 2016 günü Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi’nde kız kaçırma olayından dolayı aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan olayda A.K. isimli şahsın ateşli silahla hayatını kaybettiği ve olayı gerçekleştiren şüpheli/şüphelilerin ise maktulün oğlu ile kaçan C.K.’nın babası A.K. ve ağabeyleri S.K. ile Y.K. olduğunun tespit edildiği belirtildi. Bunun üzerine Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerince oluşturulan özel ekipler tarafından “kasten öldürme” olayının şüphelilerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; şüphelilerin olayın olduğu sokak veya mahallede ikamet edebileceği değerlendirilerek ilk olarak mahallede ikamet edenlerin bilgisine başvuruldu.

Yolcu minibüsüyle operasyona gittiler
Yapılan mahalle ve sokak çalışmaları sonrası şüphelilerin Gürpınar ilçesi Yedisalkım Mahallesi Dikenli Sokak’ta ikamet ettikleri keşif sonucu tespit edildi. Bunun üzerine 10 Mayıs 2019 günü Yedisalkım Mahallesi’ne yolcu minibüsüyle giden polis ekipleri, S.K.’yı Dikenli Sokak’ta, A.K. ve Y.K.’yı ise cuma namazı nedeniyle bulundukları cami içerisinde minberin altına saklandıkları yerde yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 3 şüpheli ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Cinayet zanlıları cuma namazında yakalandı

Cinayet zanlıları cuma namazında yakalandı

Cinayet zanlıları cuma namazında yakalandı

Cinayet zanlıları cuma namazında yakalandı

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