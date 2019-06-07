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Cinayet zanlıları hakim karşısında

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 17:26 | Son Güncelleme

Sivas’ta tartıştıkları Osman Köse’yi öldürdüğü ileri sürülen iki zanlı emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkartıldı.Sivas’ta geçtiğimiz gece merkeze bağlı Köklüce köyü İncesu mezrası yakınlarında meydana gelen olayda, Osman Köse (30), tartıştığı E.Y.

Cinayet zanlıları hakim karşısında

Sivas’ta tartıştıkları Osman Köse’yi öldürdüğü ileri sürülen iki zanlı emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkartıldı.
Sivas’ta geçtiğimiz gece merkeze bağlı Köklüce köyü İncesu mezrası yakınlarında meydana gelen olayda, Osman Köse (30), tartıştığı E.Y. ve O.Y. tarafından tabanca ile vurularak öldürülmüştü. Cinayette tabancanın E.Y. tarafından kullanıldığı ileri sürülürken, E.Y. ve O.Y. emniyetteki ifadelerinde Köse’nin otomobilini üzerlerine sürdüğü için tartıştıklarını ile sürdüler. E.Y. ve O.Y. emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Cinayet zanlıları hakim karşısında

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