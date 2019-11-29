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Cinayet zanlıları tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 17:46 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da öldürülen gencin cinayet zanlıları sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Karaköprü ilçe girişinde meydana geldi.

Cinayet zanlıları tutuklandı

Şanlıurfa’da öldürülen gencin cinayet zanlıları sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Karaköprü ilçe girişinde meydana geldi. Arkadaşları ile kafede oturan Yakup Bendaş (26), iddiaya göre, yanına gelen bazı kişilerce ailevi konunun görüşülmesi için dışarı çağrıldı. Bendaş, dışarı çıkınca plakası bilinmeyen bir araca bindirilerek götürüldü. Dövülüp bıçaklanarak tüfekle vurulan Bendaş, araçla Karaköprü semtindeki özel hastanenin önüne bırakıldı. Bendaş, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalarda Yakup Bendaş’ı hastane önüne bırakıp kaçan aracı tespit etti. Bendaş ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen T.F. (30), M.Y.(21) ve V.K. (32) isimli şahıslar, yanlarında bulunan ve olayda kullanıldığı bildirilen av tüfeği ile yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, ‘Kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet zanlıları tutuklandı

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