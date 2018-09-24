Cinayet zanlılarına müebbet hapis istemi

Adana'da korna çalma nedeniyle çıktığı ileri sürülen kavgada, Suriyeli gencin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 7 Iraklı hakkında müebbet ve 7'şer yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi Meydan Caddesi'nde çıkan kavgada Suriyeli İbrahim Elzekkur'un (24) öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianame, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Savcı, Elzekkur'u öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan Iraklı F.H.Y.A, A.H.Y.A, B.H.Y.A, Y.H.Y.A, N.F.S.A, H.A.H.H. ve N.A.S.K'nin müebbet ve 7'şer yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.

İddianamede, F.H.Y.A ile İbrahim Elzekkur arasında trafikte korna çalma yüzünden tartışma çıktığı ve ardından bıçakla kavga ettikleri belirtildi.

Müşteki Mahmut Hamis'in Irak uyruklu F.H.Y.A'nın elinden bıçağı alarak kavgayı ayırmaya çalıştığı ifade edilen iddianamede, sanığın bu sırada telefonla akrabalarını arayıp olay yerine çağırdığı kaydedildi.

Diğer zanlıların da olay yerine gelmesi üzerine çıkan kavgada F.H.Y.A'nın dönerciden aldığı bıçağı İbrahim Elzekkur'un göğsüne sapladığı anlatıldı.

Iraklı sanıklar önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlayacak.

Gülpınar Mahallesi Meydan Caddesi'nde 3 Ağustos'ta çıkan kavgada bıçaklanan Suriyeli İbrahim Elzekkur kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

