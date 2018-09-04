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Cinayet zanlılarına özel harekat operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 15:53 | Son Güncelleme

Başkentte uyuşturucu satışı konusunda anlaşmazlık yaşadıkları kadını öldürdüğü iddiasıyla aranan iki zanlı, özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı

Ankara'da uyuşturucu satışı konusunda anlaşmazlık yaşadıkları kadını öldürdüğü iddia edilen iki zanlı, saklandıkları evde yakalandı.

Altındağ ilçesine bağlı Babaharman Sokak'ta oturan Gurbet İ. (64) iki gün önce uyuşturucu satışı konusunda anlaşmazlık yaşadığı iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırılan Gurbet İ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cinayet zanlılarının yakalanması için çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, eşkali belirlenen Uğur Öztürk (23) ve Aygün Güçlü'yü (22) takibe aldı.

Gümüşdere Mahallesi'nde Orhan O'ya ait evde kaldıkları belirlenen şüpheliler, özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, 93 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 925 lira ele geçirildi.

Olayda kullanılan pompalı tüfek ile tabanca ise Uğur Öztürk'ün annesinin evinde bulundu. Öztürk'ün, çeşitli suçlardan 25 kaydı bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

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