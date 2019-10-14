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Cinayet zanlılarını TV programındaki çelişkili ifadeleri ele verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 23:50 | Son Güncelleme

Denizli'de, 2014'te bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan, aralarında maktulün eşinin de bulunduğu 3 zanlı tutuklandı - Zanlıların, katıldıkları televizyon programındaki çelişkili ifadelerinden yola çıkan jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandığı belirtildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde, 5 yıl önce üzüm bağında bir kişinin öldürülmesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, maktulün eşinin de aralarında bulunduğu 3 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 Ağustos 2014'te Doğanköy Mahallesi'ndeki üzüm bağında silahla vurularak öldürülmüş halde bulunan Veli Taşdöğen cinayetine ilişkin, bir TV programına katılan maktulün eşi Ayşe Taşdöğen ile akrabası Arif Taşdöğen'in çelişkili ifadelerinden yola çıkarak soruşturmayı derinleştirdi.

İkili ile maktulün arkadaşı olduğu ileri sürülen Ömer Yorulmaz'ı takibe alan ekipler, ifadesine başvurduğu 3 kişiyi, yapılan çapraz sorgularda çelişkili söylemlerde bulunmaları üzerine gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Denizli'nin Buldan ilçesinde, 4 Ağustos 2014'te Doğanköy Mahallesi'nde üzüm bağında çalışmaya giden iki çocuk babası Veli Taşdöğen (32), kimliği belirlenemeyen kişilerce açılan ateşte hayatını kaybetmişti. Aradan geçen 5 yılda katil zanlıları bulunamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet üzüm bağı

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