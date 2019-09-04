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Cinayet zanlılarının evi kundaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 23:59 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, geçtiğimiz gece saatlerinde otomobiliyle seyir halindeyken, husumetlileri tarafından tabancayla açılan ateş sonucu Bayram Akkaya'nın (42) hayatını kaybetmesinin ardından, katil zanlıları A.A.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, geçtiğimiz gece saatlerinde otomobiliyle seyir halindeyken, husumetlileri tarafından tabancayla açılan ateş sonucu Bayram Akkaya'nın (42) hayatını kaybetmesinin ardından, katil zanlıları A.A. ile R.A.'nın yaşadığı ev kundaklandı. Mahalleye çevik kuvvet ekipleri ve TOMA sevk edildi.

Gece saat 01.30 sıralarında, Umut Mahallesi 3869 sokakta meydana gelen olayda, otomobiliyle seyir halinde olan 4 çocuk babası, kamyon şoförü Bayram Akkaya'ya, iddiaya göre daha önce trafikte kavga ettiği ve aralarında bu yüzden husumet bulunan A.A. ve R.A. kardeşler tarafından tabancayla ateş açıldı. Akkaya, vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde kalırken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Akkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bölgedeki mobese kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliler A.A. ve R.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

EVLERİ KUNDAKLANDI

Bugün saat 20.00 sıralarında ise Akkaya'nın öldürüldüğü 3869 sokaktaki, A.A. ve R.A.'nın kaldığı tek katlı ev, iddiaya göre kundaklandı. Evden yükselen dumanı gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri, yandaki diğer evlere sıçramadan söndürdü. Olayın ardından mahalleye çok sayıda polis ve bekçi sevk edildi. Gerginliğin sürmesi üzerine, çevik kuvvet ekipleri de TOMA eşliğinde mahallede nöbet tuttu. Polis, kundaklama olayıyla ilgili olarak emniyete götürdüğü 2 kişiyi, ifadelerini aldıktan sonra serbest bıraktı.

Polisin, hem Akkaya cinayetiyle hem de kundaklama olayıyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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