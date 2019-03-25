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Cinayet zanlısı 10 yıl sonra bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 13:36 | Son Güncelleme

Bursa’da 10 yıl önce defalarca bıçaklandıktan sonra yakılarak cesedi ormanlık alana atılan kadın cinayetinin zanlısı bulundu.

Cinayet zanlısı 10 yıl sonra bulundu

Bursa’da 10 yıl önce defalarca bıçaklandıktan sonra yakılarak cesedi ormanlık alana atılan kadın cinayetinin zanlısı bulundu. Cinayet zanlısının daha önce de babasını ve bir başkasını öldürdüğü ortaya çıktı.
Olay 16 Mart 2009 yılında merkez Nilüfer ilçesinde Çalı Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Çöp ve hurda toplamak üzere Baraj Göleti mevkiine giden M.K yanmış bir kadın cesedi buldu. Konuyla ilgili yapılan ihbarların ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri cesedin kime ait olduğunu tespit edemezken, cesette 16 bıçak darbesi olduğunu belirledi. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma önce jandarma tarafından yürütüldü, daha sonra dosya polise devredildi. Aradan geçen 10 yıla rağmen zanlısı bulunamayan cinayet dosyası bu sene yeniden araştırılmaya başlandı.
Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri faili meçhul cinayetin zanlılarını bulmak için kolları sıvadı. Cesedin üzerinde yapılan adli tıp kurumu incelemelerini inceleyen dedektifler, cesedin üzerinden 2 erkek ve 1 kadına ait 3 ayrı DNA izi olduğunu gördü. Söz konusu DNA örneklerini polis kriminal laboratuvarına gönderen ekipler yapılan eşleştirmede örneklerden birinin Bülent Ç.’ye ait olduğu tespit edildi. DNA eşleşmesinde yola çıkan ekipler şahsın 10 yıl önceki telefon görüşmelerini mercek altına aldı. Yapılan araştırmada Bülent Ç.’nin cinayetin işlendiği dönemden önce Ayşegül Kapusuzoğlu adına kayıtlı bir telefon numarası ile sık sık görüştüğünü belirledi. Bunun üzerine Kapusuzoğlu ve Bülent Ç. soruşturmaya dahil eden ekipler, Kapusuzoğlu’nun ailesine ulaştı. Ailesi Kapusuzoğlu’nun 10 sene önce eşinden boşandığını ve 10 yıldır kendisiyle irtibata geçmediklerini söyledi. Aileden alınan örnekler ile cesetten alınan örnekleri eşleştiren ekipler cesedin Ayşegül Kapusuzoğlu’na olduğunu tespit etti.
Cesedin kimliğini tespit eden cinayet dedektifleri Bülent Ç.’nin peşine düştü. Polis, zanlının 1990 yılında öz babasını av tüfeğiyle öldürmekten cezaevine girdiğini, tehdit ve uyuşturucu suçlarından kaydı bulunduğunu, tahliye olduktan sonra da 2012 yılında Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Hasan Kıyar’ı 28 yerinden bıçaklayarak öldürdüğünü ve bu suçtan halen cezaevinde olduğunu belirledi.
Zanlıyı tespit eden ekipler ifadesini almak üzere cezaevine Bülent Ç. ile görüşmeye gitti. Burada ifadesi alınan şahsın susma hakkını kullandığı öğrenildi.

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