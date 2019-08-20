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Cinayet zanlısı 11 yıl sonra yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 16:20 | Son Güncelleme

Cinayet zanlısı 11 yıl sonra yakalandı

KOCAELİ (AA) - Diyarbakır'da 11 yıl önce taksi şoförünü darbederek ölümüne neden olduğu iddia edilen zanlı Kocaeli'de gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır merkezde 2008 yılında müşteri için çıkan kavga sonucu darbedilerek öldürülen Mehmet Narin'in katil zanlısı olarak aranan taksici Yılmaz A'nın (45) Kocaeli'de olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu cinayet zanlısını Körfez ilçesinde saklandığı evden çıkarken yakaladı.

Üzerinde sahte kimlik ele geçirilen Yılmaz A, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

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