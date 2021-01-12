HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cinayet zanlısı 11 yıl sonra yakalandı

Cinayet zanlısı 11 yıl sonra yakalandı

12.01.2021 11:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Cinayet zanlısı 11 yıl sonra yakalandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde 11 yıl önce bir bahçede asılı olarak bulunan Özlem Çınar’ın ve Gaziantep’te öldürülen Mahmut Erdem’in katili olduğu iddia edilen 1 kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’dan yıllar önce göç ettikleri Tarsus’ta oturan Mahmut Erdem, aynı zamanda teyzesinin kızı olan ve evli Özlem Çınar (22) ile 21 Şubat 2010 tarihinde kaçarak Gaziantep’e geldi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde 11 yıl önce bir bahçede asılı olarak bulunan Özlem Çınar’ın ve Gaziantep’te öldürülen Mahmut Erdem’in katili olduğu iddia edilen 1 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’dan yıllar önce göç ettikleri Tarsus’ta oturan Mahmut Erdem, aynı zamanda teyzesinin kızı olan ve evli Özlem Çınar (22) ile 21 Şubat 2010 tarihinde kaçarak Gaziantep’e geldi. Gaziantep’te bir tanıdıklarının evinde yaşamaya başlayan Mahmut Erdem ve Özlem Çınar’ın kaldığı yer aileleri tarafından saptandı. Gaziantep’e gelen genç kadının akrabaları ve kadının erkek kardeşi A.Ç. (15), konuşma bahanesiyle Mahmut Erdem’i 33 PY 323 plakalı otomobile alarak Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu’nun 5’inci kilometresindeki üst geçide götürdü.
Bazı kişiler Mahmut Erdem’i tutarken, A.Ç. de bıçaklayarak öldürdü. İhbar üzerine A.Ç. ile diğer yakınları jandarma tarafından gözaltına alındı. İfadesinde, Mahmut Erdem’i namus meselesi için öldürdüğünü söyleyen A.Ç. tutuklandı.
Olaydan sonra Özlem Çınar ise ortadan kayboldu. Yakınları tarafından öldürülme ihtimali üzerine polis tarafından da aranan genç kadının cesedi 25 Şubat 2010 tarihinde Tarsus’un Şahin Mahallesi ile Yeşil Mahallesi arasında kalan meyve bahçesinde ağaca asılı olarak bulundu. Genç kadının çamaşır ipiyle asılı olduğu ve ayaklarının yere değmesi dikkat çekti. Bu nedenle kadının namus meselesi yüzünden aile yakınları tarafından intihara zorlanmış olabileceği ya da boğarak öldürdükten sonra cinayete intihar süsü vermek için cesedinin asılmış olabileceği değerlendirildi.
Olaydan sonra firar eden baba H.Ç. 10 Kasım 2010 tarihinde Yenice Mahallesi’nde meydana gelen kazada A.Ç. adlı kişi ile birlikte yaralı olarak yakalandı.
Aradan geçen 11 yıl sonra, olayın ardından firar edenlerin arasında olduğu iddia edilen ve Gaziantep 2. Sulh Ceza Mahkemesince kan gütme saikiyle öldürme ve Tarsus 1. Ağır Ceza Mahkemesince yakın akrabayı öldürme suçlarından aranan H.Ç., Tarsus polisi tarafından Şahin Mahallesi’nde yakalandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi
Baraj suyu çekilince ortaya çıktıBaraj suyu çekilince ortaya çıktı
Gardiyan nasıl olunur? Sözleşmeli veya kadrolu gardiyan olma yoluGardiyan nasıl olunur? Sözleşmeli veya kadrolu gardiyan olma yolu

En Çok Okunan Haberler

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

Vahşet 04.00'te yaşandı! Çocuğunun gözleri önünde iple boğuldu

Vahşet 04.00'te yaşandı! Çocuğunun gözleri önünde iple boğuldu

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

İbo Show'la ilgili flaş karar!

İbo Show'la ilgili flaş karar!

Esenler'de bir kişi ATM cihazı kartını yutunca bankanın camını kırdı

Esenler'de bir kişi ATM cihazı kartını yutunca bankanın camını kırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Diğer Haberler

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Aşı kayıtları 'aşıla' mobil uygulaması üzerinden yapılacak

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni 'aşı' uygulaması

Yasaklar kalkıyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yasaklar ne zaman bitecek 2021?

Yasaklar ne zaman bitecek? Açıklama geldi!

Koronavirüs aşısında sıra kimde nasıl öğrenilecek? E-Nabız ve SMS'le ile aşı randevusu öğrenilecek

Koronavirüs aşısında sıra nasıl öğrenilecek?

Baraj suyu çekildi, mahallenin kalıntıları ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Yargıtay’dan emsal ‘arama’ kararı! Tutuklu sanık, tahliye edildi

Yargıtay’dan emsal ‘arama’ kararı!

Adana'da bina sakinlerinin imdadına 'Komiser Şener' yetişti

Yer: Adana! Komiserden alkışlanacak davranış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.