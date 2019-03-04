HABER

Cinayet zanlısı 2 ay sonra yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 17:19 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, 2 ay önce yol verme nedeniyle kavga ettiği Beytullah Atabay'ı (36) öldürdüğü iddia edilen Sefa T.(23) yakalandı.  Olay, 5 Ocak günü Erenler Küpçüler Mahallesi'nde meydana geldi.

Cinayet zanlısı 2 ay sonra yakalandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, 2 ay önce yol verme nedeniyle kavga ettiği Beytullah Atabay'ı (36) öldürdüğü iddia edilen Sefa T.(23) yakalandı.
Olay, 5 Ocak günü Erenler Küpçüler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sefa T. trafikte yol verme tartışması yaşadığı sürücünün kullandığı otomobili uzun süre takip etti. Bir süre sonra Sefa T., tabancasını çıkararak seyir halindeki araca ateş etmeye başladı. Tabancadan çıkan iki kurşun otomobilin arka koltuğunda oturan Beytullah Atabay'ın ensesine isabet etti.
Ağır yaralanan Beytullah Atabay, tedavi gördüğü hastanede 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Olayın ardından şüphelilerin yakalanması için Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince çalışma başlatıldı. Sefa T. polis ekiplerince saklandığı yerde yakalandı. Emniyete getirilen Sefa T.'nin birçok farklı suçtan dolayı poliste 11 kaydının bulunduğu belirlenirken, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Cinayet zanlısı 2 ay sonra yakalandı

Gören şaşıp kaldı! Isınması için içeri aldılar, bakın o ne yaptı!Gören şaşıp kaldı! Isınması için içeri aldılar, bakın o ne yaptı!
Polonya’da savaş uçağı düştü, pilot kurtulduPolonya’da savaş uçağı düştü, pilot kurtuldu
‘Tırnakçılık’ yöntemi ile iş yerlerini soyan 2 kişi yakalandı‘Tırnakçılık’ yöntemi ile iş yerlerini soyan 2 kişi yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Demet Şener'in alacağı nafaka belli oldu

Demet Şener'in alacağı nafaka belli oldu

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangını çıkaran caninin ifadesi ortaya çıktı! Böyle görüntülendi

O cani Beyoğlu'nda böyle görüntülendi

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Bursa'da genç kadın kendisini 4. kattan aşağı attı

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

İstanbul'da kan donduran cinayet

İstanbul'da kan donduran olay!

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Adana'da rezidansın 11. katından düşen kadın hayatını kaybetti

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.