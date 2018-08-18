Cinayet zanlısı 2 yıl sonra yakalandı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yaklaşık 2 yıl önce akrabalar arasında çıkan ve bir kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili aranan zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Çekören Mahallesi'nde 2016'da aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akraba 2 aile arasında çıkan ve Enver Kalender'in öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından olaya karıştığı iddiasıyla M.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Yaklaşık 2 yıldır aranan zanlı, polis ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan uygulama sırasında gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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