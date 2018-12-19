Cinayet zanlısı 24 saatte yakalandı

ANKARA, (DHA) - ANKARA'da 2 gün önce barakada silahla vurularak hayatını kaybeden Mustafa Ataman (26) cinayetine ilişkin katil zanlısı olduğu öne sürülen İlhami A., polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen İlhami A. tutuklandı.

Geçen pazar günü saat 22.00 sıralarında polisi arayan bir kişi, Altındağ ilçesi Karapürçek semti 281 Cadde ile 292 Sokak kesişimindeki derme çatma barakada yaralı bir kişi olduğunu bildirdi. Barakaya giden polis ekipleri Mustafa Ataman'ı, karın bölgesinden silahla vurulmuş halde yaralı buldu. Çağrılan ambulansla Ankara Hastanesi'ne kaldırılan Ataman, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

CİNAYET ZANLISI 24 SAATTE YAKALANDI

Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro ekipleri, güvercin beslenen barakada ve çevrede inceleme yaptı. Delil niteliğinde bazı bulgulara el konuldu. Polis, olayla ilgili 2 kişiyi aynı gece gözaltına aldı. Cinayet Büro ekipleri, iki kişinin ifadeleri doğrultusunda yaptığı çalışmalar sonucunda cinayeti İlhami A.'nin işlediğini saptadı. Ekipler, cinayetten 24 saat geçmeden şüpheli İlhami A.'yi yakaladı. Gözaltına alınan 2 kişinin serbest bırakılırken, zanlı İlhami A. ise tutuklandı. İlhami A.'nın güvercin beslenen barakanın sahibi olduğu öğrenildi.

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