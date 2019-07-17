HABER

Cinayet zanlısı 3 yıl sonra yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 09:15 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesinde Cihan Azrak'ı (44), alacak verecek meselesi nedeniyle pompalı tüfek ile öldürdükten sonra kaçtığı iddiasıyla 3 yıldır aranan Kemal Tandoğan (56), İzmir'in Bayraklı ilçesinde yakalandı.  Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Temmuz 2016 yılında alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu Cihan Azrak'ı, Kurşunlu Kaplıcaları Piknik Alanı'nda pompalı tüfekle öldürdükten sonra kaçan Kemal Tandoğan'ın Doğançay Mahallesi'ndeki bir apartmanda saklandığı bilgisini aldı.

Cinayet zanlısı 3 yıl sonra yakalandı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,(DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde Cihan Azrak'ı (44), alacak verecek meselesi nedeniyle pompalı tüfek ile öldürdükten sonra kaçtığı iddiasıyla 3 yıldır aranan Kemal Tandoğan (56), İzmir'in Bayraklı ilçesinde yakalandı.
Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Temmuz 2016 yılında alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu Cihan Azrak'ı, Kurşunlu Kaplıcaları Piknik Alanı'nda pompalı tüfekle öldürdükten sonra kaçan Kemal Tandoğan'ın Doğançay Mahallesi'ndeki bir apartmanda saklandığı bilgisini aldı. Hemen harekete geçen polis ekipleri, apartmanın etrafını sarıp, operasyon başlattı. Olası bir çatışmaya karşı çelik yelek giyen ekipler, Kemal Tandoğan'ı 8'inci kattaki dairede kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Tandoğan, Çiğli Bölge Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

FOTOĞRAF

Cinayet zanlısı 3 yıl sonra yakalandıCinayet zanlısı 3 yıl sonra yakalandı

PARTNER Gören hayran kalıyor! İşte Audi Sport'un yeni yarış otomobili Gören hayran kalıyor! İşte Audi Sport'un yeni yarış otomobili
15 Temmuz Milli Birlik Günü için 5 günde 14 etkinlik15 Temmuz Milli Birlik Günü için 5 günde 14 etkinlik
Arnavutköy'de şoke eden olay! 8 kişi gelip 2 dakikada...Arnavutköy'de şoke eden olay! 8 kişi gelip 2 dakikada...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'a karşı tasarı! Oy çokluğuyla kabul edildi!

Trump'a karşı tasarı! Oy çokluğuyla kabul edildi!

Bikinili videosu olay oldu!

Bikinili videosu olay oldu!

Ankara'da kaçak içki operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da kaçak içki operasyonu! Çok sayıda gözaltı

YKS sonuçları açıklandı!

YKS sonuçları açıklandı!

Defne Samyeli kendi fotoğrafına övgüler yağdırdı!

Defne Samyeli kendi fotoğrafına övgüler yağdırdı!

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarım işçilerini taşıyan minibüs traktörle çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var...

Özel Fener Rum Lisesi ve Ortaokulu 565 yıldır tüm ihtişamıyla ayakta

565 yıldır tüm ihtişamıyla ayakta

Adana'da etil alkol operasyonu

Operasyonda ele geçirildi! Yeni yöntemleri 'pes' dedirtti

Arnavutköy'de şoke eden olay! 8 kişi gelip 2 dakikada...

Arnavutköy'de şoke eden olay! 8 kişi gelip 2 dakikada...

Hakkari ve Metina'da 9 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! Öldürüldüler

Metrelerce uçtu, araç hurdaya döndü! Onun burnu bile kanamadı

Metrelerce uçtu, araç hurdaya döndü! Onun burnu bile kanamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.