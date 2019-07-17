Cinayet zanlısı 3 yıl sonra yakalandı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,(DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde Cihan Azrak'ı (44), alacak verecek meselesi nedeniyle pompalı tüfek ile öldürdükten sonra kaçtığı iddiasıyla 3 yıldır aranan Kemal Tandoğan (56), İzmir'in Bayraklı ilçesinde yakalandı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Temmuz 2016 yılında alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu Cihan Azrak'ı, Kurşunlu Kaplıcaları Piknik Alanı'nda pompalı tüfekle öldürdükten sonra kaçan Kemal Tandoğan'ın Doğançay Mahallesi'ndeki bir apartmanda saklandığı bilgisini aldı. Hemen harekete geçen polis ekipleri, apartmanın etrafını sarıp, operasyon başlattı. Olası bir çatışmaya karşı çelik yelek giyen ekipler, Kemal Tandoğan'ı 8'inci kattaki dairede kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Tandoğan, Çiğli Bölge Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

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