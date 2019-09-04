Cinayet zanlısı 3 yıl sonra yakalandı

Konya'da 3 yıl önce otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Osman Çayır'ın cinayet zanlısı, gizlendiği evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Mayıs 2016'da merkez Karatay ilçesindeki Büyükkumköprü Kavşağı'nda, otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Osman Çayır'ın katil zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.

Silahlı saldırının gerçekleştiği yerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Çayır'ın yakınlarının ifadesine de başvurdu.

Ekipler, alınan ifadeler doğrultusunda Çayır'ın yakın arkadaşlarından Mustafa C. ile sürekli tartıştığı bilgisi üzerine, çalışmalarını bu kişi üzerine yoğunlaştırdı.

Şüpheli Mustafa C'nin adresinde bulunamaması üzerine, yakalama kararı çıkarıldı. İnfaz Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mustafa C'nin 3 gün önce bir otobüs firmasından İstanbul-Konya seferine bilet aldığını tespit etti.

Şüpheliyi Konya'da takibe alan ekipler, zanlının merkez Karatay ilçesi Karaaslandede Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.

Polisin eve düzenlediği operasyonda, 3 yıldır aranan cinayet şüphelisi gözaltına alındı.

Zanlı Mustafa C'nin, emniyetteki ifadesinde, kavga ettiği Çayır'ı bir süre takip ettiğini, otomobilinin kırmızı ışıkta durduğu sırada ateş ederek öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

