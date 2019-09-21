HABER

Cinayet zanlısı adına sahte ehliyet almış

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 13:51 | Son Güncelleme

Adana'da, polis uygulamasında yakalanan kişinin taşıdığı sahte ehliyetin, cinayet zanlısı adına düzenlendiği ortaya çıktı

Adana'da, daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulan kişi, firari bir cinayet zanlısı adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesiyle yakalandı.

Merkez Sarıçam ilçesi Yeşil Bulvar'da, uygulama yapan trafik ekipler, kontrol için 01 ACR 065 plakalı minibüsü durdurdu. Polis ekiplerine Mesut Sade adına düzenlenmiş ehliyet veren sürücüden şüphelenen ekipler, detaylı sorgulamada sürücü belgesinin sahte olduğunu belirledi.

Mesut Sade'nin de Kocaeli'de cinayet zanlısı olarak arandığını tespit eden ekipler, uygulama bölgesine Cinayet Büro Amirliği ekiplerini de çağırdı.

Gerçek adı Halil İbrahim G. (27) olduğu belirlenen şüphelinin, yaklaşık 1,5 yıl önce "alkollü araç kullanmaktan" ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Trafik ekiplerince 2 bin 18 lira ceza uygulanan şüpheli, gözaltına alınarak Sarıçam Polis Merkezine götürüldü.

Şüpheli Halil İbrahim G, polis merkezine götürüldüğü sırada, tanımadığı bir aracı vasıtasıyla bin 500 liraya sahte ehliyet aldığını belirterek, "Bu ehliyette böyle bir şey olduğundan haberim yoktu, başımıza böyle bir iş geldi." diye konuştu.

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı varYolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nin ikinci günü de büyük ilgi gördü2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nin ikinci günü de büyük ilgi gördü
Eldivenleri takıp, kent merkezini temizledilerEldivenleri takıp, kent merkezini temizlediler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana sahte ehliyet

En Çok Okunan Haberler

Eminönü'nde otel yangını! Seferleri durdu

Eminönü'nde otel yangını! Seferleri durdu

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Haluk Levent'ten Neslican paylaşımı! 'Ünlü olmaktan utanacağım...'

Haluk Levent'ten Neslican paylaşımı! 'Ünlü olmaktan utanacağım...'

Barcelona'ya büyük şok! Transfer yazışmaları ortaya çıktı

Barcelona'ya büyük şok! Transfer yazışmaları ortaya çıktı

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Neslican Tay'ın cenazesi ne zaman ve nerede defnedilecek?

Son yolculuğuna yarın uğurlanacak!

Antalya'da tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Antalya'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Kına gecesinde dehşet! Gelinin yakınları damadı öldürdü, annesini ağır yaraladı

Kına gecesinde dehşet! Damadı öldürüp annesini yaraladılar

ABD ile ortak hava 6. devriyesi başladı

Türk ve ABD helikopterleri Suriye sınırında!

Akçakale’de zırhlı araç ve helikopter hareketliliği

Sınır hattında hareketlilik!

Terör örgütüne bir darbe daha!

Terör örgütüne bir darbe daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.