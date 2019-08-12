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Cinayet zanlısı adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 14:46 | Son Güncelleme

Eskişehir’de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı bıçaklı kavganın şüphelisi adliyeye sevk edildi.Olay, İstiklal Mahallesi’nde bulunan Porsuk Çayı kenarında meydana geldi.

Eskişehir’de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı bıçaklı kavganın şüphelisi adliyeye sevk edildi.
Olay, İstiklal Mahallesi’nde bulunan Porsuk Çayı kenarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple Porsuk Çayı kenarında yürüyen İlhan Gök (18) ve üvey kardeşi Ümit Erdoğan ile B.A. (17) ve Erdem A. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada, B.A. üzerinde taşıdığı bıçakla İlhan Gök’ü göğsünden, Ümit Erdoğan’ı ise kolundan yaraladı. İlhan Gök Yunus Emre Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken yaralı Ümit Erdoğan’ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olay ile alakalı çalışma başlatan ekipler firari cinayet zanlısı B.A. ile Erdem A.’yı saklandıkları evde yakaladı. Şüpheli şahıs Erdem A., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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