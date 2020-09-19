HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cinayet zanlısı Bodrum’da yakalandı

Cinayet zanlısı Bodrum’da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 15:56 | Son Güncelleme

Adana’da sokak çeteleri arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği olayın katil zanlısı, sahte kimlikle Bodrum’da yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Adana’nın Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde sokak çetesi kuran iki ayrı grup, birbirine hakimiyet kurmak için kavga etti.

Adana’da sokak çeteleri arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği olayın katil zanlısı, sahte kimlikle Bodrum’da yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Adana’nın Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde sokak çetesi kuran iki ayrı grup, birbirine hakimiyet kurmak için kavga etti. Ancak daha sonra iki grup barıştı. Bu barış 3 Eylül günü grup liderlerinin telefonda konuşup birbirine sokakta randevu vermesi üzerine tekrar bozuldu. Sokakta buluşan iki grup üyeleri mahalleye kimin hakim olacağını görüştü. Ancak bir anlaşmaya varılamayınca iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Otomatik tabancanın da kullanıldığı olayda Rohat Kardaş (20) kafasından vuruldu. Ağır yaralanan Kardaş, kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri kavgaya karıştığı ve silah kullandığı öne sürülen Dilyan Ö. (19), Umut T. (18), Uğur M. (23), Ramazan K. (20), Hüseyin M. (18) ve bu kişilerin kaçmasına yardım ettiği ileri sürülen Şehmuz Y. (21) ve Ömer S. (18) ile ölen Rohat Kardaş’ın kavgaya karışan arkadaşları Mehmet A. (20), Hüseyin T. (18), Mahmut S. (21) ve Mehmet Şerif D.’yi (33) gözaltına aldı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 otomatik tabanca, 5 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi. Zanlılar sorgularında kavgaya karıştıklarını kabul etti. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Dilyan Ö. (19), Umut T. (18), Uğur M. (23), Ramazan K. (20), Hüseyin M. (18) tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Katil zanlısı Bodrum’da yakalandı
Cinayet zanlısı ise olayın ardından kayıplara karıştı. Yürütülen çalışma sonucu cinayetin faili olduğu değerlendirilen 20 yaşındaki S.A.’nın Bitez Mahallesi’ndeki bir adreste olduğu tespit edildi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve özel harekat polisinin yaptığı operasyonla şahıs yakalandı. Şahsın üzerinden sahte kimlik ve bir miktar uyuşturucu madde çıktığı öğrenildi. Katil zanlısı, emniyetteki işlemlerinin ardından Bodrum Adliyesi’ne sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü plajda skandal olay! Kadın turist kabinde üzerini değiştirirken... Ünlü plajda skandal olay! Kadın turist kabinde üzerini değiştirirken...
Kadın sürücü, çarptığı genç kızın başından ayrılmadıKadın sürücü, çarptığı genç kızın başından ayrılmadı
Virüsten koruyacak maske nasıl olmalı? TSE Başkanı açıkladı!Virüsten koruyacak maske nasıl olmalı? TSE Başkanı açıkladı!
En Çok Okunan Haberler
Şevval Sam'ın arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
Şevval Sam'ın arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! Yeni gelişme
3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! Yeni gelişme
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Macron'dan Türkçe tweet
Macron'dan Türkçe tweet
Bakan Soylu'dan 'AYM' açıklaması: Çok hoşuma gitti
Bakan Soylu'dan 'AYM' açıklaması: Çok hoşuma gitti
Vali, durumu böyle gözler önüne serdi: En kötü aydan daha kötü durumdayız
Vali, durumu böyle gözler önüne serdi: En kötü aydan daha kötü durumdayız
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Diğer Haberler
Cezaevinden izinli çıktı, evinin önünde öldürüldü
Cezaevinden izinli çıktı, evinin önünde öldürüldü
İstanbul metrosundaki korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul metrosundaki korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı
Düzce'de yeni karar: Yakınlarına virüs bulaştırmaktan korkan pozitif vakalar KYK’larda ücretiz kalacak
O ilimizde flaş koronavirüs kararı: İsteyen ücretsiz kalacak
Binali Yıldırım koronavirüsü yendi
Binali Yıldırım koronavirüsü yendi
Kadın sürücü, çarptığı genç kızın başından ayrılmadı
Kadın sürücü, çarptığı genç kızın başından ayrılmadı
İnce'den Bahçeli'ye TTB yanıtı
İnce'den Bahçeli'ye TTB yanıtı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.