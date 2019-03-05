Cinayet zanlısı: Eşimin yanında bana küfür etti

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) -KARAMAN'ın Çakırbağ köyünde, evinin karşısındaki araziyi koyun otlatmak için kiralayan Mikail Dural'ı (30) tüfekle vurarak, öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Bekir K. (48), adliyeye sevk edildi. Bekir K., basın mensuplarının "Neden öldürdün?" sorusuna, "Eşimin yanında bana küfür etti. İki yıldır da tehdit ediyordu'' yanıtını verdi. Dural'ın yakınlarının, taşla evine saldırdığı Bekir K.'nin eşi ve çocuğunun güvenli bir yerde koruma altına alındığı öğrenildi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Çakırbağ köyü Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Bekir K., iddiaya göre evinin karşısındaki araziyi koyun otlatmak için kiralayan çiftçi Mikail Dural'a, ''Evimin karşısında koyun otlatmanı istemiyorum. Buna izin vermeyeceğim'' dedi. Dural da araziyi kiraladığını söyledi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Bekir K., evinden aldığı av tüfeği ile Mikail Dural'a 3 el ateş etti. Başından ve boynundan vurulan Dural, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Dural, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.