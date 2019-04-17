HABER

Cinayet zanlısı Iraklı baba-oğul Sakarya'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 15:49 | Son Güncelleme

Irak'ta, borç aldıkları kişiyi canlı olarak toprağa gömdükleri iddiasıyla haklarında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan baba-oğul ile bir kişi Sakarya'da gözaltına alındı

Irak'ta, para aldıkları kişiyi canlı olarak toprağa gömdükleri iddiasıyla haklarında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılan baba-oğlu ile bir kişi Sakarya'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Irak hükümeti, yaklaşık bir yıl önce borç para aldıkları kişiyi toprağa canlı olarak gömdükten sonra kayıplara karışan baba ve oğlu için kırmızı bültenle yakalama kararı çıkardı.

Şüphelilerin Türkiye'ye giriş yaptığını tespit eden polis ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından Sakarya'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve özel harekat ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, baba K.A.I.S, oğlu H.K.A.S. ve diğer şüpheli A.H.A.C. saklandıkları evlerde gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

PARTNERBakın kimle evliymiş!Bakın kimle evliymiş!
Türkiye'nin eşsiz güzelliği! Bakın neredeTürkiye'nin eşsiz güzelliği! Bakın nerede
İtalya’dan yürüyerek yola çıkan gezgin, Çin’e ulaşmayı hedefliyorİtalya’dan yürüyerek yola çıkan gezgin, Çin’e ulaşmayı hedefliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet ırak Kırmızı Bülten

En Çok Okunan Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Bekaret sahnesiyle gündeme gelmişti! Kötü haber

Bekaret sahnesiyle gündeme gelmişti! Kötü haber

Otomobilde tanzim satış dönemi

Otomobilde tanzim satış dönemi

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım bir arada!

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım bir arada!

AK Parti'den İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama

AK Parti'den İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama

AK Parti'den Maltepe için yeni adım: Yargıya taşındı

AK Parti'den Maltepe için yeni adım: Yargıya taşındı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatsa'nın eşsiz güzelliği: Gaga Gölü

Türkiye'nin eşsiz güzelliği! Bakın nerede

Güneş ışığı için 30 yıldır tepe tıraşlanıyor

Güneş ışığı için 30 yıldır tepe tıraşlanıyor

Ters kelepçeyle gözaltına alınan esnafa emniyet müdüründen ziyaret

Ters kelepçeyle gözaltına alınmıştı! Emniyet müdüründen ziyaret

Doğuda kar esareti, güneyde deniz keyfi

Doğuda kar esareti, güneyde deniz keyfi

Peygamber türbesinde hırsızlık!

Peygamber türbesinde hırsızlık!

Araçla 3 saatte ulaşılıyor! İşte Türkiye'nin saklı cenneti: Uçansu Şelalesi

Araçla 3 saatte ulaşılıyor! İşte Türkiye'nin saklı cenneti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.