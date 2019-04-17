Cinayet zanlısı Iraklı baba-oğul Sakarya'da yakalandı

Irak'ta, para aldıkları kişiyi canlı olarak toprağa gömdükleri iddiasıyla haklarında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılan baba-oğlu ile bir kişi Sakarya'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Irak hükümeti, yaklaşık bir yıl önce borç para aldıkları kişiyi toprağa canlı olarak gömdükten sonra kayıplara karışan baba ve oğlu için kırmızı bültenle yakalama kararı çıkardı.

Şüphelilerin Türkiye'ye giriş yaptığını tespit eden polis ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından Sakarya'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve özel harekat ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, baba K.A.I.S, oğlu H.K.A.S. ve diğer şüpheli A.H.A.C. saklandıkları evlerde gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

