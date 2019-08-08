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Cinayet zanlısı jandarmayı arayıp 'teslim olacağım, merak etmeyin' demiş

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 18:42 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, amcasının oğlu İsmail Kazak (40), tarafından av tüfeği ile vurularak öldürülen Ertuğrul Kazak, son yolculuğuna uğurlandı.

Cinayet zanlısı jandarmayı arayıp 'teslim olacağım, merak etmeyin' demiş

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, amcasının oğlu İsmail Kazak (40), tarafından av tüfeği ile vurularak öldürülen Ertuğrul Kazak, son yolculuğuna uğurlandı. Cinayetin ardından kayıplara karışan İsmail Kazak'ın jandarmayı arayarak, "Yakında teslim olacağım, merak etmeyin" dediği öğrenildi.
Olay, dün akşam saatlerinde İnegöl ilçesine bağlı Çayyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarlasından evine gitmek için traktörü ile seyir halinde olan Ertuğrul Kazak'ın önü, aralarında daha önceden husumet bulunan amcasının oğlu İsmail Kazak tarafından araçla kesildi. Aracından inen İsmail Kazak, yanında bulunan av tüfeği ile traktör üzerinde Ertuğrul Kazak'a doğru ateş açtı. Ertuğrul Kazak, vücuduna isabet eden saçmalarla traktörden düşerken, araç yol kenarına devrildi. Şüpheli İsmail Kazak, olay yerinden otomobili ile kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ertuğrul Kazak'ın göğsüne isabet eden saçmayla hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri cinayet şüphelisi İsmail Kazak'ı yakalamak için çalıma başlattı.
'YAKINDA TESLİM OLACAĞIM, MERAK ETMEYİN'
Hayatını kaybeden Ertuğrul Kazak'ın cenazesi, İnegöl Çayyaka Camii'nde kılınan öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kılınan cenaze namazının ardından Kazak, köy mezarlığına defnedildi. Öte yandan jandarma ekiplerinin özel ekip kurarak peşine düştüğü katil zanlısı İsmail Kazak'ın bu sabah saatlerinde jandarmayı arayarak, ''Dün akşamki cinayeti ben işledim. Yakında teslim olacağım, merak etmeyin" diyerek telefonu kapattığı öğrenildi. Soruşturma sürüyor.
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Cinayet zanlısı jandarmayı arayıp 'teslim olacağım, merak etmeyin' demişCinayet zanlısı jandarmayı arayıp 'teslim olacağım, merak etmeyin' demişCinayet zanlısı jandarmayı arayıp 'teslim olacağım, merak etmeyin' demişCinayet zanlısı jandarmayı arayıp 'teslim olacağım, merak etmeyin' demiş

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