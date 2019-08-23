HABER

Cinayet zanlısı kadın kıyafetiyle yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 18:02 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, husumetli olduğu Samet Coşkun'u(16) öldüren, 1 kişiyi de yaralayıp kaçan Bekir Kömüroğlu (55), kadın kıyafetiyle kaçmaya çalışırken yakalandı.

Cinayet zanlısı kadın kıyafetiyle yakalandı

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, husumetli olduğu Samet Coşkun'u(16) öldüren, 1 kişiyi de yaralayıp kaçan Bekir Kömüroğlu (55), kadın kıyafetiyle kaçmaya çalışırken yakalandı.
Olay, 15 Temmuz günü Nurdağı ilçe merkezinde meydana geldi. Marketten alış veriş yapıp çıkan Samet Coşkun'un yanına daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Bekir Kömüroğlu, otomobiliyle yanaşıp, av tüfeği ile ateş açtı. Coşkun olay yerinde hayatını kaybederken, yoldan geçen U.K. de isabet eden saçmalarla yaralandı.
Jandarma ekipleri, kaçarak izini kaybettiren Bekir Kömüroğlu'nun ilçeye bağlı kırsal Kırışkal Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Mahalleyi abluka altına alan jandarma, Kömüroğlu'nu giydiği kadın kıyafetleri ile kaçmaya çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan Kömüroğlu'nun üzerinde 1 tabanca ve tabancaya ait 42 mermi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Bekir Kömüroğlu, mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Cinayet zanlısı kadın kıyafetiyle yakalandıCinayet zanlısı kadın kıyafetiyle yakalandıCinayet zanlısı kadın kıyafetiyle yakalandıCinayet zanlısı kadın kıyafetiyle yakalandı

Sıla hasreti çeken kangal yürek dağladı! Belediye harekete geçtiSıla hasreti çeken kangal yürek dağladı! Belediye harekete geçti
Malatya’da bıçaklı kavga: 1 yaralıMalatya’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Hazırlık maçı öncesi ’Emine Bulut’ yazılı pankart ile sahaya çıktılarHazırlık maçı öncesi ’Emine Bulut’ yazılı pankart ile sahaya çıktılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

Ve Falcao resti çekti! Sıcak gelişme

Ve Falcao resti çekti! Sıcak gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon!

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.