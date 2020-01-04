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  4. Cinayet zanlısı kadından "Sana da sıra gelecek" paylaşımı

Cinayet zanlısı kadından "Sana da sıra gelecek" paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 18:11 | Son Güncelleme

Konya’nın Seydişehir ilçesinde, boşandığı kocasının birlikte yaşadığı iddia edilen kadını öldüren cinayet zanlısının, sosyal medya hesabından eski kocasının ayakkabısına basarak çektiği fotoğrafı "Sana da sıra gelecek" diye paylaştığı ortaya çıktı.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde, boşandığı kocasının birlikte yaşadığı iddia edilen kadını öldüren cinayet zanlısının, sosyal medya hesabından eski kocasının ayakkabısına basarak çektiği fotoğrafı "Sana da sıra gelecek" diye paylaştığı ortaya çıktı. Cinayete kurban giden Aynur Süngülü de son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Hacıseyitali Mahallesi 202 Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki çocuk annesi Özlem G. kocası T.K’den boşandıktan sonra Seydişehir’den ayrılarak İstanbul’da yaşamaya başladı. Özlem G, tekrar Seydişehir’e gelerek boşandığı kocası T.K’nin birlikte yaşadığı iddia edilen Aynur Süngülü’nün evine gitti. Özlem G, çaldığı kapının açılmasının ardından eve girerek yanındaki tabanca ile Aynur Süngülü’ye ateş etmeye başladı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Süngülü evde hayatını kaybetti. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Katil zanlısı Özlem G. ise suç aleti silah ile birlikte olay yerinden kaçtı. Aynur Süngülü’nün cansız bedeni evde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Polis alarma geçti
Cinayetin ardından polis ekipleri zanlı kadının yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olay sonrası zanlı kadının ilçeden bir ticari taksiyle ayrıldığını belirleyen polis, belirlenen taksiye ulaştı. Taksicinin kadını Konya Otogarına bıraktığı, daha sonra ilçeye geri döndüğünü söylediği öğrenilirken, otogarda çalışma yapıldı. Gece saatlerinde otogar ve çevresi başta olmak üzere polis ekipleri tarafından kent merkezinde cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı. Otogarda otobüslerde kontroller gerçekleştiren, çevreyi arayan polis ekipleri, zanlıya ulaşamadı. Zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışmalara devam edildi.

Cinayet zanlısı kadından "Sana da sıra gelecek" paylaşımı
Cinayet zanlısı Özlem G, iddiaya göre Aynur Süngülü’yü öldürdükten sonra eski kocasının ayakkabısına basarak çektiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından "Sana da sıra gelecek" şeklinde paylaştı. Özlem G, sosyal medya hesabından, "Ben bir tek seni sevdim. Kızlarına bak dedim" şeklindeki bir paylaşımı da dikkat çekti.

Öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Cinayete kurban giden Aynur Süngülü de son yolculuğuna uğurlandı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Süngülü’nün cenazesi defnedilmek üzere Seydişehir’e bağlı Taraşcı Mahallesine getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Süngülü’nün cenazesi Taraşcı Mahallesi Mezarlığında defnedildi.

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