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Cinayet zanlısı kardeş: Hiç bilerek yapılır mı?

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 12:36 | Son Güncelleme

KASTAMONU'da ağabeyini tartışma sırasında av tüfeği ile vurarak öldürmekle suçlanan Hasan Şahanoğlu (21), adliyeye sevk edilirken gazetecilerin "Ağabeyini neden öldürdün?" sorusuna, "Hiç bilerek yapılır mı?" diye yanıt verdi.

Cinayet zanlısı kardeş: Hiç bilerek yapılır mı?

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da ağabeyini tartışma sırasında av tüfeği ile vurarak öldürmekle suçlanan Hasan Şahanoğlu (21), adliyeye sevk edilirken gazetecilerin "Ağabeyini neden öldürdün?" sorusuna, "Hiç bilerek yapılır mı?" diye yanıt verdi.
Kastamonu merkeze bağlı Akçataş köyünde önceki gün meydana gelen olayda Murat Şahanoğlu (25), evinde yakınları tarafından başından vurulmuş olarak bulundu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Şahanoğlu'nun öldüğü tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Murat Şahanoğlu'nun cenazesi, otopsi için Kastamonu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
'İNTİHAR' DEDİLER, CİNAYET ÇIKTI
Murat Şahanoğlu'nun başından vurulmuş halde bulan evdeki yakınları jandarmaya verdikleri ifadelerinde olayın intihar olduğunu iddia etti. Savcı ve jandarmanın incelemesi sonrası olayın cinayet olduğu ortaya çıktı. Ardından Murat Şahanoğlu’nun ölümüyle ilgili sürekli aralarında tartışma yaşandığı öne sürülen kardeşi Hasan Şahanoğlu gözaltına alındı.
Jandarmadaki sorgusunda konuşan Hasan Şahanoğlu, gece ağabeyi ile tartıştıktan sonra uyuduklarını ancak sabah kalktıklarında tartışmanın devam ettiğini anlattı. Hasan Şahanoğlu, ifadesinde, ağabeyinin av tüfeğini alarak kendisini vurmaya çalıştığı sırada onu yere yıkarak elinden aldığı tüfeğin boğuşma sırasında ateş aldığını öne sürdü.
Hasan Şahanoğlu jandarmadaki sorgusunun ardından bugün adliyeye getirilirken ağabeyini neden öldürdüğüyle ilgili sorulan soruya, "Hiç bilerek yapılır mı?" diye yanıt verdi.

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Cinayet zanlısı kardeş: Hiç bilerek yapılır mı?

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