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Cinayet zanlısı karı koca adliyeye sevk edildi

20.02.2021 11:48 | Son Güncelleme:
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Cinayet zanlısı karı koca adliyeye sevk edildi

Gemlik’e bağlı Küçük Kumla Mahallesinde öz kardeşi Saniye Kaçar’ı öldürdüğü iddia edilen karı-koca adliyeye sevk edildi.Olay, Gemlik ilçesi Küçük Kumla Mahallesi Gedikbahçesi Sokak’ta aile içi kavga ihbarı yapıldı.

Gemlik’e bağlı Küçük Kumla Mahallesinde öz kardeşi Saniye Kaçar’ı öldürdüğü iddia edilen karı-koca adliyeye sevk edildi.
Olay, Gemlik ilçesi Küçük Kumla Mahallesi Gedikbahçesi Sokak’ta aile içi kavga ihbarı yapıldı. Olaya giden polis ve 112 ekipleri evde yatakta yatan Saniye Kaçar’ın (66) öldüğünü tespit etti. Polis olay yerinde evde ölü olarak bulunan ablası için “Kendisini duvarlara vurup duruyordu psikolojik olarak sıkıntıları vardı” diyen ağabey E.Ç (69) ve eşi G.Ç.’yi(55) şüphe üzerine çapraz soruşturmaya aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri şüpheli karı kocanın ifadeleri doğrultusunda korkunç cinayeti ortaya çıkardı.
Gözaltına alınan ağabey E.Ç (69) ve G.Ç.(55) İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosunda yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Cinayet zanlısı karı koca adliyeye sevk edildi

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