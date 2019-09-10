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Cinayet zanlısı milli kick boksçu ve arkadaşı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 09:55 | Son Güncelleme

  Kadıöy'de bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen milli kick boksçu Berke Şahin ve bir arkadaşı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.  Kadıköy'de önceki gün kız arkadaşıyla birlikte bir eğlence mekânından çıkan milli kick boksçu Berke Şahin, kendilerine yan baktıkları iddiasıyla bir kişiyi darp ettikten sonra bıçaklamıştı.

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) Kadıöy'de bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen milli kick boksçu Berke Şahin ve bir arkadaşı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kadıköy'de önceki gün kız arkadaşıyla birlikte bir eğlence mekânından çıkan milli kick boksçu Berke Şahin, kendilerine yan baktıkları iddiasıyla bir kişiyi darp ettikten sonra bıçaklamıştı. Bıçaklanan Ömer Özdemir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan Şahin ve 2 arkadaşı adliyeye sevk edildi. Berke Şahin, Tevfik Karakaya., ve Okan C. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden alınarak önce hastanede sağlık kontrolünden geçirildi daha sonra Anadolu Adliyesine getirildi. Savcı, milli sporcu Berke Şahin ve olaya karışan Tevfik Karakaya'yı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk ederken, Okan C., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Berke Şahin ve Tevfik Karakaya çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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