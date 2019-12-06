Cinayet zanlısı milli sporcu için müebbet hapis istemiyle dava açıldı

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'de kız arkadaşına laf attığı gerekçesi ile Ömer Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen milli kick boksçu Berke Şahin hakkındaki soruşturma tamamlandı. Berke Şahin ve Tevfik Karakaya hakkında, "Kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Şahin'i motosikleti ile olay yerine götürdüğü iddia edilen Okan Canyurt hakkında da, "Kasten adam öldürmeye yardım" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istedi.

KAVGA KIZ ARKADAŞINA LAF ATTIĞI GEREKÇESİ İLE ÇIKTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Berke Şahin ve iki arkadaşı hakkında iddianame düzenlendi. Berke Şahin'in doğum gününü kutlamak için kız arkadaşı ile olay günü Kadıköy'e gittiği bilgisine yer verilen iddianamede, maktül Ömer Özdemir'in yanında bulunan arkadaşı ile birlikte Şahin'in kız arkadaşına laf attığı belirtildi. Şahin'in kız arkadaşına arkadaşlarının yanına bırakarak Ömer Özdemir ve arkadaşının yanına geri gelerek onları darp etmeye başladığı belirtilen iddianamede, olay yerine yakın yerde bulunan Berke Şahin'in arkadaşlarının de olay yerine gelerek kavgaya dahil oldukları kaydedildi.