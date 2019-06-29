HABER

Cinayet zanlısı nişanlısının babası tarafından vurulunca yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 23:51 | Son Güncelleme

Denizli’de nişanlısının eski kocasını bıçaklayarak öldüren adam, nişanlısını evinden götürmek isteyince babası tarafından tüfekle vurularak ağır yaralandı.

Denizli’de nişanlısının eski kocasını bıçaklayarak öldüren adam, nişanlısını evinden götürmek isteyince babası tarafından tüfekle vurularak ağır yaralandı. Dün cinayet işleyen şahıs bugün jandarma ekipleri tarafından dere yatağında ağır yaralı olarak bulundu.

Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi Aşıklar Parkı’nda dün yaşanan olayda, iddialara göre Abdullah G., nişanlısı E.Ç.’nin eski kocası Emin Arslan ile buluştu. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşünce Abdullah G., yanındaki bıçağı çekerek Arslan’ı göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Aslan kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan ve polis tarafından her yerde aranan Abdullah G., bu gece ise nişanlısı E.Ç.’nin, Eymir Mahallesi’ndeki evini gelerek onu götürmek istedi.

Jandarma cinayet zanlısını yaralı olarak dere yatağında buldu
Burada Abdullah G. ile E.Ç.’nin aile üyeleri arasında kavga çıktı. Ardından E.Ç.’nin babası Ethem Ç. (55) pompalı tüfekle Abdullah G.’ye ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalar ile yaralanan Abdullah G. evden dışarı çıkarak aile üyelerinden kaçmaya çalışırken mahallede bulunan bir dere yatağına saklandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede bir süre arama yaparak şahsı saklandığı yerde buldu. Ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile şahıs hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Abdullah G.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, baba Ethem Ç.’nin ise jandarma tarafından gözaltına alındığı bildirildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ediyor.

Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı! Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı!
Adıyaman’da silahlı saldırı: 1 yaralıAdıyaman’da silahlı saldırı: 1 yaralı
Fındık bahçesinde ayı saldırısına uğrayan kişiyi köpeği kurtardıFındık bahçesinde ayı saldırısına uğrayan kişiyi köpeği kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da ilginç görüntü! Tam 500 aile...

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

İlginç isyan: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

Ortalık savaş alanına döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.