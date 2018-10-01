Cinayet zanlısı öldürülen annesi ve kardeşinin taziyesinde yakalandı

Adıyaman'da "kasten öldürme" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından aranan zanlı, babası tarafından tabancayla öldürülen annesi ve kardeşinin taziyesine gidince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Bodrum Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla "kasten öldürme" ve "göçmen kaçaklığı" suçlarından aranan Ali A, babası Bekir A. tarafından 24 Eylül'de öldürülen annesi Emine Ö. (60) ve kardeşi Enes A'nın (19) taziyesine katılmak üzere merkeze bağlı Güzelyurt köyüne geldi.
Zanlının köye geldiği ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ali A'yı belirlenen adreste yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlı, "kasten adam öldürme" ve "göçmen kaçaklığı" suçundan tutuklandı.
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