Cinayet zanlısı otogarda polislere teslim oldu

Denizli’de cezaevinden izinli çıktıktan sonra amca ve yeğenini av tüfeği ile öldüren cinayet zanlısı polise teslim oldu. Cinayetin ardından iki gündür firari olan şahıs otogarda polis noktasına giderek cinayet işlediğini söyleyip teslim oldu.

Geçtiğimiz hafta sonu Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi’nde yaşanan olayda, iddialara göre cezaevinden bir hafta izinli çıkan Mehmet Ö. isimli şahıs mahallede önceden husumetli olan Süleyman Akan ise kahve önündeki çeşmenin yanında karşılaştı. İkili burada geçmişten dolayı tartıştıktan sonra ayrıldı. Daha sonra evine giden Mehmet Ö., evde bulunan av tüfeğini bir çuvalın içine koyarak mahalle meydanına tekrar geri geldi. Burada Süleyman Akan’ı gören Mehmet Ö., şahsın üzerine ateş açtı. Sırtından saçma darbeleri ile yaralanan Akan yere düştü. Mehmet Ö., daha sonra tüfekle birlikte olay yerinden uzaklaştı. O sırada olay yerinde olan ev amcasının vurulduğunu gören 22 yaşındaki yeğeni Ahmet Akan, amcasına çeşmeden su içirip yardımcı olmaya çalışarak başında beklemeye başladı. Mehmet Ö. ise tüfeğini doldurarak olay yerine geri geldi ve Süleyman Akan’ın yaralı olduğunu görünce bir kez daha tüfeği doğrultarak ateşledi. Açılan ateşte bu defa hem Süleyman Akan hem de ona yardım etmek isteyen yeğeni Ahmet Akan vuruldu. Olayda hastaneye kaldırılan amca ve yeğeni yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.