Cinayet zanlısı polisi yaraladı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde, silahla bir kişiyi öldürdüğü ve bir kişiyi de yaraladığı iddiasıyla aranan şüpheli, kendisini yakalamak isteyen polis memurunu silahla yaraladı.
Alınan bilgiye göre, dün akşam Zaferiye Mahallesi'nde yaşayan Halil Çelik (57) ve oğlu Ramazan Çelik'e (30) yönelik silahlı saldırının zanlısının kimliğini tespit eden Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli V.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüphelinin, eski Selendi Yolu mevkisi yakınlarında saklandığı yönünde bilgi alan polis, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte söz konusu bölgede zanlıyı aramaya başladı.
Bu sırada kendisini arayan ekiplere ateş açan V.Y, jandarma ve polisle girdiği silahlı çatışma sonucu bacağından yaralandı.
Yaralanan V.Y'yi gözaltına almak için müdahale eden polis memuru S.Y, zanlıyla çıkan arbede esnasında karnından vuruldu.
Şüpheli gözaltına alındı. Yaralı polis memuru S.Y. Kula Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis memurunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Dün gece Zaferiye Mahallesi'nde aynı evde yaşayan Halil Çelik ve oğlu Ramazan Çelik, silahlı saldırıya uğramıştı. Şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden kaçmıştı. Kula Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan baba Halil Çelik hayatını kaybetmişti.
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