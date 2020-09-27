Cinayet zanlısı saklandığı evde yakalandı

Uşak’ta evlenmek istediği yaşı küçük kızın annesini öldürdükten sonra kayıplara karışan katil zanlısı, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.

25 Eylül’de meydana gelen olayda, yabancı uyruklu Muhammet Fahim Kaderi (23), kendisi gibi yabancı uyruklu olan ve evlenmek istediği Z.K.’nin (16) evine gitti. Evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı Kaderi ve Z.K.’nın annesi Mahsume Kanbere (38) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yerini kavgaya bıraktı. Kaderi yanında getirdiği bıçakla Kanbere’yi karnından bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Kanbere’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri, katil zanlısı Kaderi’yi arama çalışması başlattı. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda Kaderi, Kemalöz Mahallesi’nde saklandığı bir evde kıskıvrak yakalandı. Ayrıca Kaderi’nin bir süre önce 16 yaşındaki kız çocuğu Z.K.’yi istediği ve hem Z.K.’nin hem de ailesinin isteği ve onayı olmadığı için tartışma çıktığı öğrenildi.

