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Cinayet zanlısı Sivas terminalinde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 21:44 | Son Güncelleme

Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Kol Köyü muhtarı Rüstem Kılıç’ı av tüfeği ile vurarak öldüren cinayet zanlısı Sivas’ta yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Almus ilçesine bağlı Kol Köyü Muhtar Rüstem Kılıç (50) av tüfeği ile vurularak öldürülürken, cinayet zanlısı Yüksel K.

Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Kol Köyü muhtarı Rüstem Kılıç’ı av tüfeği ile vurarak öldüren cinayet zanlısı Sivas’ta yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Almus ilçesine bağlı Kol Köyü Muhtar Rüstem Kılıç (50) av tüfeği ile vurularak öldürülürken, cinayet zanlısı Yüksel K. (55) olay yerinden kaçtı. Jandarma ve polis tarafından aranan şahıs olaydan bir gün sonra akşam saatlerinde Sivas terminalinde yakalandı. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü cinayet büro amirliği ekipleri tarafından yakalan cinayet zanlı sağlık kontrolünden geçirildi. Tokat polisine teslim edilecek olan zanlının ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz gün iki komşu arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı öne sürüne kavgada köy muhtarı Rüstem Kılıç, av tüfeği ile bacağından vuruldu. Cinayet zanlısı Yüksel K. olay yerinden kaçarken, evli ve 3 çocuk babası muhtar Kılıç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Muhtar Kılıç’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından köyünde toprağa verildi.

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